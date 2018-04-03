Стадион "Самара Арена" посетила "Команда "А"

Команда Альфа-Банка — официального банка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — прибыла в Самару, чтобы познакомиться с нашим стадионом. На нем уже через 2,5 месяца им предстоит обслуживать болельщиков со всего мира и помогать им взаимодействовать с точками продаж на территории стадиона.

О том, что официальным банком ЧМ-2018 по футболу станет Альфа-Банк, стало известно в июле 2016-го. За два года до ЧМ было подписано соглашение о том, что специалисты банка будут иметь эксклюзивное право предлагать болельщикам свои услуги и продукты на всех 12 российских стадионах, принимающих Мундиаль. При этом Альфа-Банк выступает не только как спонсор, но еще как технологический партнер FIFA. Банк уже обеспечивает поддержку онлайн-продаж билетов, а во время ЧМ будет следить за работой банкоматов в зонах коммерческого дисплея и оказывать консультационные услуги для всех болельщиков. На местах за все это будут отвечать члены "Команды "А" — специального отряда из более, чем 200 человек, задача которых помочь российским и иностранным болельщикам с осуществлением финансовых операций в дни проведения матчей.

На минувшей неделе члены "Команды "А" прибыли на наш стадион. В составе подразделения, которому выпало работать в Самаре — шесть местных сотрудников Альфа-Банка, а также их коллеги из Москвы, Казани, Оренбурга, Саратова и Саранска. Посетив "Самара Арену", они изучили логистику стадиона, определились с местами установки банкоматов и размещения промо-зон, где им во время проведения матчей предстоит работать с клиентами.

"Всего на территории стадиона будет 15 банкоматов и семь брендированных стоек", — сообщил "Волга Ньюс" директор по розничному бизнесу ОО "Самарский" Альфа-Банка Евгений Зеленцов. — Pасположены они будут в специальных зонах, которых на территории "Самара Арены" предусмотрено семь: одна во входной группе, и еще шесть непосредственно внутри "Самара Арены" — на втором и пятом этажах рядом с торговыми точками брендов — партнеров Чемпионата.

Болельщики должны подготовиться к тому, что на стадионе будут приниматься только карты Visa — всемирного партнера Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ. Но это не проблема, потому что Альфа-Банк и Visa подготовили для всех гостей удобные платежные инструменты.

"Всемирным партнером Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ на протяжении последнего десятка лет выступает Visa, — говорит лидер "Команды "А", руководитель направления банковских продуктов в Альфа-Банке в рамках проекта спонсорства ЧМ-2018 Антон Воробьев. — В соответствии с соглашением, заключенным между Visa и FIFA в торговых точках на стадионах, где проводятся матчи Чемпионата мира по футболу FIFA, могут приниматься карты только платежной системы Visa. Поэтому Альфа-Банк, как официальный банк турнира, вместе с Visa предлагают решение, которое позволит болельщикам получить бесплатные предоплаченные карты с эксклюзивным дизайном ЧМ-2018, оснащенные системой бесконтактных платежей. Они не именные и не привязываются к текущим счетам, с них нельзя снять "кэш" или перевести деньги на другой счет. Единственная их функция — это оплата покупок: будь то напитки, закуски или сувенирная продукция. Все торговые точки на стадионе будут оснащены платежными терминалами, готовыми к приему таких карт".

Для получения карты на стадионе не нужно предъявлять никаких документов. Сотрудники Альфа-Банка и Visa выдадут вам "пластик" и конверт с пин-кодом. Чтобы пополнить карту с помощью наличных или перевести деньги с карты другой платежной системы, а также с карты другого банка, на которой у вас имеются денежные средства, предоплаченную карту Visa от Альфа-Банка достаточно просто приложить к банкомату. Пополнить счет можно и со смартфона через сайт www.alfabank.ru.

Удобства расчета картой перед наличными очевидны: не надо дожидаться сдачи, а также таскать собой стопку купюр и мелочи. А если сумма покупки меньше 1000 рублей, то не надо даже вводить пин-код. Но и это еще не все. Болельщикам будет предложен более удобный и стильный инструмент для оплаты покупок — силиконовый браслет со встроенным чипом для бесконтактной оплаты.

"К Чемпионату мира FIFA мы выпускаем браслеты в нескольких цветах и вариантах в привязке к матчам. Все они будут выполнены в фирменном стиле ЧМ-2018, — говорит начальник группы обеспечения прямых продаж ОО "Самарский" Альфа-Банка Сергей Бесков. — Пополняются они аналогичным образом, через банкомат. С их помощью точно так же, одним прикосновением можно будет расплачиваться за покупки в зонах общепита и сувенирных магазинах на территории стадиона. Браслеты в отличие от карт будут выдавать с отрицательным балансом в -1000 рублей. То есть, чтобы устройство превратилось из сувенира в платежный инструмент, надо будет закинуть на него нужную вам сумму плюс 1000 рублей".

Евгений Зеленцов, директор по розничному бизнесу ОО "Самарский" Альфа-Банка:

— Самарский стадион будет очень уютный. Это не классический советский овальный стадион, где по периметру футбольного поля проложена беговая дорожка. Со стороны, наверное, "Самара Арена" похожа на гигантский инопланетный корабль, но внутри него создается очень домашняя атмосфера. Несмотря на 45 тысяч посадочных мест здесь все близко и компактно, навигация внутри стадиона предельно логична. Потеряться здесь, на мой взгляд, просто невозможно.

Партнеры Альфа-Банка, за снятие и пополнение чьих карт в терминалах на стадионе не будет взиматься комиссия: