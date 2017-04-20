Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Представители рекламного рынка Самары бьют тревогу. Город заполнили "серые" щиты, которые буквально блокируют легальные продажи. Местные власти пытаются решить проблему. По их оценкам на снос незаконных конструкций нужно еще полгода.

Запутались в полномочиях

Напомним, активная легализация рекламного рынка Самары началась в 2014 году. Тогда городские и областные власти провели несколько успешных аукционов, заработав на продаже мест порядка 1 млрд рублей. В это же время с улиц города начали активно исчезать "серые" щиты. По информации мэрии в 2014 году было демонтировано 1700 нелегальных конструкций.

Однако в декабре губернская дума приняла закон № 134, по которому основные полномочия на рынке "наружки" перешли к министерству имущественных отношений региона. Несколько месяцев демонтажи не велись. В итоге к концу года в Самаре с улиц города "срезали" немногим более 600 щитов.

Масло в огонь подлила ситуация с ООО "Реал-Сити", которую игроки рынка обвинили в установке более 900 нелегальных конструкций.

В 2016 году ситуация усугубилась. Законодатели вновь решали вопрос передачи полномочий — теперь уже от областного министерства в администрацию города. Первый такой закон был принят в конце 2015 года. Однако в октябре 2016 документ потерял силу и был заменен новым уточненным законом.

"Несмотря на то что полномочия были переданы с начала года, денег на демонтажи в бюджете долгое время не было. Субсидии, которые область выделяла на эти цели, после передачи полномочий были отозваны", — сообщил глава Самары Олег Фурсов. — Кроме того, возникла заминка с изменением регламента по демонтажам".

В итоге за весь 2016 год было демонтировано немногим более 90 отдельно стоявших конструкций 3×6.

Бьют тревогу

Игроков рекламного рынка ситуация не устраивает. "Власти города обещали, что количество щитов сократится на 50%, и в Самаре останутся только легальные участники рынка. В итоге ситуация противоположная", — рассказала представитель питерской рекламной компании "Руан" Мария Михеева. — Со времени заключения договоров прошло уже 2,5 года, но наши инвестиционные затраты до сих пор не покрыты из-за агрессивного демпинга незаконных рекламщиков".

По словам Михеевой, средняя цена на одну поверхность составляет порядка 15-20 тыс. рублей, при этом "серые" щиты можно арендовать в несколько раз дешевле. Такую же тенденцию отмечают и другие рекламораспространители.

"Сейчас у каждого нашего щита стоит нелегальная конструкция, из-за чего мы просто не можем продавать поверхности по адекватной цене", — сообщила сотрудница ООО "63 регион".

По словам представителя компании "Дизайнмастер" Андрея Китаева, Самара — едва ли не единственный город в стране, где сложилась такая ситуация.

"Компания "Дизайн-мастер" представлена в 11 регионах России и нигде не сталкивалась с похожей проблемой, — рассказал Китаев. — В Новосибирске, где располагается наш головной офис, нет ни одной незаконной рекламной конструкции. В Барнауле все серые щиты демонтировали в 2015 году. В Перми также "срезают" все нелегальные щиты".

Некоторые участники рынка ставят вопрос жестко. "Если город не выполняет своих обязательств, мы неправомерно платим ему деньги за аренду мест. Предлагаю прекратить платежи пока власть не наведет порядок, — заявил генеральный директор рекламного холдинга "Абсолют" Михаил Расторгин. — Необходима политическая воля и прямая заинтересованность. Тогда вопрос будет решен в течение двух-трех месяцев".

Власти Самары призывают рекламщиков внимательней относиться к своим обязательствам. "Не все крупные фирмы содержат стенды в надлежащем состоянии. Проверка показывает, что отдельные щиты некорректно закреплены, плохо прокрашены и отклоняются от места, указанного на схеме", — пояснил Олег Фурсов.

Градоначальник выразил надежду, что конфликт будет урегулирован. "Город заинтересован в развитии рекламного рынка. В этом году мы не повысили коэффициент арендной платы, сохранив его на уровне 2016 года. Надеемся, что крупные рекламные компании будут аккуратно обращаться с имуществом города и уважать интересы его жителей", — сказал Фурсов.

Полгода на очистку

По оценкам городских властей, в городе расположено порядка 350 незаконных щитов формата 3Х6. Сами рекламщики выявили еще более 600 конструкций крупных форматов — это щиты, расположенные на заборах и фасадах домов.

Как говорит замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Александр Суконников, на очистку рынка необходимо около полугода.

"В 2017 году на демонтажи незаконных щитов было выделено 5 млн рублей. С начала года мы уже демонтировали 28 щитов. В апреле состоялись торги на снос еще 100 конструкций. За полгода мы планируем очистить рынок полностью", — рассказал Суконников.

Навести порядок получается не сразу. Большинство "незаконников" перемещает свои конструкции по ночам и "ускользает" от демонтажей. Кроме того, нелегалы буквально ломают рынок аукционов.

"Фирмы, аффилированные незаконным рекламщикам, выходят на торги, выигрывают их по низкой цене и плохо осуществляют демонтаж", — говорит Суконников.

"В прошлом году был прецедент, когда непонятная компания демонтировала большое количество щитов, отвезла их якобы на склад, а потом эти же конструкции появились в других частях города. То есть щиты просто продали "на сторону", — рассказал Михаил Расторгин.

Для решения вопроса городские власти планируют подключить полицию. Участники рынка предложили альтернативное решение — убрать щиты своими силами.

"В прошлом году "Руан" выиграла торги на проведение демонтажей. 50 конструкций исчезло силами нашей компании. Мы готовы продолжать активный диалог и оказывать городским властям посильную помощь", — сказала представитель "Руана" Мария Михеева.

Теперь и районы

Больше всего легальных игроков рынка беспокоит вопрос возможной передачи рекламных полномочий на уровень внутригородских районов. Напомним, соответствующий закон в конце марта обсуждался в Самарской губернской думе.

"Рассматривается проект о передаче районам функций по демонтажам незаконной рекламы на частных территориях, на фасадах зданий, — рассказала председатель комитета по предпринимательству в сфере рекламы Торгово-промышленно палаты региона Надежда Гавриш. — Сейчас у районов просто нет ни средств, ни специалистов на снос щитов. Передача полномочий только затянет процедуру".

С такой позицией согласились все участники рынка. "Бизнесмену будет проще контактировать с одним департаментом, чем стучаться в каждую районную администрацию", — сказал Михаил Расторгин.

Пока закон находится в процессе обсуждения. Как пояснили Волга Ньюс в губернской думе, документ дорабатывается с учетом мнения местной и областной власти, участников рынка.

Эксперты считают, что выправить ситуацию можно только совместными усилиями.

"В 2018 году в Самаре будет проходить Чемпионат мира по футболу. К его проведению нужно подойти цивилизованно и грамотно, — говорит президент Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев. — Город должен быть чистым и свободным от "серой" рекламы. Для этого необходима работа властей, правоохранительных органов и участников рынка".