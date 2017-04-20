Леонид Михельсон вновь назван самым богатым бизнесменом России по версии Forbes

Уроженец Новокуйбышевска, совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон стал самым богатым бизнесменом в России по версии журнала Forbes.
В четверг, 20 апреля, издание Forbes обнародовало ежегодный, 14-й по счету, рейтинг богатейших предпринимателей России. Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон, совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк". Его состояние Forbes оценил в $18,4 млрд.
Соответственно, Михельсон возглавляет и рейтинг 25 богатейших бизнесменов России.
В список Forbes также вошел партнер Леонида Михельсона по "Новатэку", уроженец Самары Леонид Симановский. С состоянием в $1,2 млрд он занимает 78 строчку рейтинга, прибавив за год 11 позиций.
На 163-м месте в рейтинге оказался владелец ОАО "ТольяттиАзот" Сергей Махлай. Его состояние аналитики из Forbes оценили в $600 млн. В прошлом году он занимал 151 строчку рейтинга.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.