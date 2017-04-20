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Экономика и бизнес

Леонид Михельсон вновь назван самым богатым бизнесменом России по версии Forbes

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уроженец Новокуйбышевска, совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон стал самым богатым бизнесменом в России по версии журнала Forbes.

В четверг, 20 апреля, издание Forbes обнародовало ежегодный, 14-й по счету, рейтинг богатейших предпринимателей России. Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон, совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк". Его состояние Forbes оценил в $18,4 млрд.

Соответственно, Михельсон возглавляет и рейтинг 25 богатейших бизнесменов России. 

В список Forbes также вошел партнер Леонида Михельсона по "Новатэку", уроженец Самары Леонид Симановский. С состоянием в $1,2 млрд он занимает 78 строчку рейтинга, прибавив за год 11 позиций.

На 163-м месте в рейтинге оказался владелец ОАО "ТольяттиАзот" Сергей Махлай. Его состояние аналитики из Forbes оценили в $600 млн. В прошлом году он занимал 151 строчку рейтинга. 

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