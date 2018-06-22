Лайфхак от Альфа-Банка для гостей "Самара Арены"

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит в России. В Самаре состоялись два первых матча. Впереди - самое интересное: игра Россия - Уругвай, 1/8 и ¼ финала. Сегодня официальный банк ЧМ-2018 делится с нашими читателями секретами, как сделать футбольный праздник по-настоящему незабываемым и не упустить главное, избежав сложностей с оплатой товаров и услуг на стадионе.

Оплата на стадионах осуществляется только картами платежной системы VISA или наличными. Если вы пришли на матч и у вас нет карты VISA, а "кэш" подходит к концу, на стойках Альфа-Банка у сотрудников "Команды А" вы можете получить специальную предоплаченную карту. Для этого не потребуются документы.

На территории "Самара Арены" также можно встретить сотрудников "Команды А" с планшетами. Их легко узнать по стильной форме с буквой А на спине, дизайн которой был разработан известным модельером Игорем Чапуриным. Они помогут:

Браслеты - уникальный гаджет для бесконтактной оплаты с символикой турнира. Им можно платить в одно касание терминала, забыв обо всех других средствах оплаты. Стоимость устройства - 1000 рублей. Браслет действует три года, и он также имеет лимит в 15 000 рублей. Кстати, браслеты на шести матчах (групповые матчи с участием России, полуфиналы и финал) имеют уникальный дизайн. Такой браслет может стать одним из лучших сувениров с турнира.

Напомним, в состав самарской "Команды А" вошли сотрудники Альфа-Банка из отделений города, а также их коллеги из Тольятти, Казани, Оренбурга, Саратова и Саранска. За время подготовки к чемпионату они прошли тренинги, изучили логистику стадиона, определились с местами установки банкоматов и размещения промо-зон, где в дни проведения матчей теперь работают с гостями.

"Чемпионат для нас - самый яркий и самый ответственный проект 2018 года, - отмечает управляющий ОО "Самарский" Альфа-Банка Сергей Нагайцев. - Альфа-Банк любит футбол и своих клиентов. Как показали первые игры на "Самара Арене", Альфа-Банк отлично подготовился. Каждый гость был в фокусе пристального внимания сотрудников "Команды А", которые грамотно и квалифицированно оказывали финансовые консультации и оформляли карты, браслеты для возможности оплаты. Бесперебойно работают 14 банкоматов. Мы сделали максимум возможного, чтобы гости праздника футбола смогли только положительные эмоции, в том числе в части финансовых сервисов. И конечно же, мы, как и вся Самара, вся страна, будем болеть за сборную России 25 июня на "Самара Арене".