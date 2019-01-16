Почти 38 тыс. жителей губернии решили начать год с поиска новой работы

В первые дни 2019 г. (с 1 по 15 января включительно) свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили почти 38 тыс. жителей Самарской области, сообщают аналитики HeadHunter. Чаще всего они размещали резюме в сфере продаж, на втором месте оказалась производственная сфера, на третьем — административный персонал.

Среди тех жителей области, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины — на них приходится 70% резюме. Что касается возраста, то в 50% случаев это люди от 18 до 30 лет. Интересно, что 9% резюме принадлежат соискателям старше 50 лет. У 80% соискателей опыт работы превышает шесть лет.

"Наши исследования показывают, что в 2019 г. будет наблюдаться высокий спрос на рабочий персонал, продавцов, менеджеров по b2b-продажам, а также на ИТ-специалистов, причем не только на программистов, но и на всех, кто связан с данной отраслью. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих профессиях. Наши эксперты рекомендуют смотреть не только на вакансии, аналогичные предыдущей должности — интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более сейчас очень востребованы специалисты-"многостаночники", например, химики, умеющие продавать, или программисты, умеющие писать простые и понятные широкой аудитории тексты", — отмечает Александра Севостьянова, ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Поволжье.