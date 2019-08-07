Семь причин отклонить предложение о работе

Месяца через три после начала поиска работы начинаешь смотреть на предложения не столь критично: денег осталось совсем немного, а "работа мечты" никак не хочет находиться. В этот отчаянный момент легко совершить ошибку — и согласиться на предложение, о котором очень скоро придется пожалеть.

Если вы ищете новое место гораздо дольше, чем предполагали, спешим успокоить: это нормально. По оценкам экспертов, за последние годы срок поиска работы вырос почти в два раза. На срок поиска влияет много факторов:

Если ваша профессия не относится к очень востребованным и дефицитным (например, сейчас это ИТ-специалисты, сильные менеджеры по продажам, представители рабочих специальностей), а возраст страше 34 лет, то поиск, скорее всего, не будет быстрым. Но это не значит, что от отчаяния стоит соглашаться на любой подвернувшийся вариант. Конечно, тут стоит сделать важную оговорку: одно дело, если вы ищете новую работу, не увольняясь с нынешнего места или имея денежный запас либо подработку на фрилансе, и совсем другое — если вы без работы и подработки, а запас иссяк.

Во второй ситуации не до "капризов" — приходится идти куда позвали, чтобы заполнить пустоту в кошельке. Перечисленные ниже советы — не для этого критического случая. Они для тех, кто не в первый раз наступает на одни и те же грабли и не понимает, почему каждая новая работа через несколько месяцев, а то и недель, вызывает желание уволиться и найти вариант получше, хотя поначалу настрой был серьезный. Вот несколько типичных причин.

1. Вы соблазнятесь "журавлем в небе"

Вы откликнулись на эту рядовую вакансию просто "на всякий случай" и пришли на собеседование скорее из любопытства. Но неожиданно перед вами раскрывают блестящие перспективы: у компании или отдела грандиозные планы по "захвату мира". Сейчас зарплата так себе и должность рядовая, но буквально через несколько месяцев, максимум через год, вырастет и то, и то другое. Вы сможете набрать себе команду, интересных стратегических задач станет больше, а рутины — меньше. От таких перспектив восприятие вакансии резко меняется: работа начинает казаться гораздо привлекательнее той, где вы сейчас.

Подумайте хорошенько. Не факт, что работодатель обманывает — может быть, он искренне верит в свои слова. Вот только гарантий, что все пойдет по его сценарию, у вас нет. В любом случае стоит проверить работодателя и, руководствуясь правилом семи рукопожатий, поискать кого-то знакомого, кто здесь работает и поможет взглянуть на ситуацию реально. Может быть, действительно всерьез запланировано расширение бизнеса, увеличение подразделения, выход на новые рынки. А может быть, в компании об этом последние пять лет только говорят, но воз и ныне там.

Если это стартап, то тут уж как повезет. Бизнес пойдет хорошо — у тех, кто стоял у истоков, есть шанс превратиться в топ-менеджеров крутого проекта. А не пойдет — сами понимаете. Есть статистика: выживают менее 10% стартапов.

2. Вы соглашаетесь на маленькую зарплату

Причем, она меньше не просто желаемой, а той, к которой вы привыкли. И разница с тем, что вам готовы предложить здесь, существенная. Зато тут ждут интересные задачи, профессиональный вызов, можно сделать что-то, чем вы потом будете гордиться и предъявлять как свои успехи при поиске следующей работы. Такая мотивация вполне нормальна. Но при условии, что вы хорошо представляете себе, как проживете год-два на непривычно маленький доход. И ваша семья к этому тоже готова. И вы не успокаиваете себя ложной надеждой "ну вдруг повысят, когда увидят, какой я классный сотрудник".

У каждого свой необходимый минимум. И если зарплата до него не дотягивает, это может постепенно убить даже самую сильную нематериальную мотивацию. А о перпективах роста, если зарплата вас сильно не устраивает, лучше договариваться "на берегу". Возможно, никаких шансов на повышение нет и вы зря надеетесь.

3. Вы "купились" на сомнительные обещания

Да, оклад смешной, зато премии (бонусы) обещают высокие. А вы хороший работник, не привыкли "просиживать штаны" — уж вы-то точно достигните KPI. Да и на собеседовании уверяют, что они не заоблачные — все справляются, а самые способные зарабатывают больше 100 тысяч.

Легко потерять критическое мышление, когда вас соблазняют высокими доходами. И все-таки нужно напоминать себе: что бы вам ни обещали устно, премии не гарантированы никогда. Работодатель только вправе, но не обязан их выплачивать. Добиться их выплаты через суд можно лишь в очень редких случаях.

Если размер оклада вообще несопоставим с размером премии, которую вам сулят (например, 25 000 и 100 000), то лучше сразу насторожиться — это очень подозрительно.

А вот информация для связи ожиданий с реальностью: по данным Банка заработных плат HeadHunter, доля работников, которые получают совокупный доход от 100 000 рублей, в России составляет всего 5% (в Москве — 14%, в Санкт-Петербурге — 7%, в остальных регионах в целом — 1,4%).

4. Работа убивает ваши возможности

Вы хотели найти спокойное место, чтобы посвятить основные силы и время учебе или начать параллельно с работой собственный проект, о котором давно мечтали, а нашли должность с высокой ответственностью и большими нагрузками. Да, зарплата тут неплохая, вроде бы глупо отказываться. Но скорее всего, вам придется постоянно задерживаться и про остальные жизненные планы придется забыть. В очередной раз задвинутые в дальний ящик желания вскоре дадут о себе знать депрессией и новой попыткой найти более подходящую работу.

5. Вас ждет такая же ненавистная работа

Вы сбежали со старой работы, потому что устали засиживаться до ночи, жить без нормальных выходных и отпусков. Но, кажется, здесь будет точно так же. Это путь к быстрому выгоранию. Вам нужно разобраться в причинах замкнутого круга: вы сами загоняете себя каждый раз на такую работу или это норма в вашей профессиональной среде? При втором варианте, может быть, стоит подумать о смене профессии? Ну, а если вы и сами давно поняли, что терпеть не можете свое дело, то будете страдать от этого в любой, даже самой лучшей, компании. Действительно, пришло время серьезно подумать о смене направления.

6. Работа слишком простая для вас

Тем, у кого есть выбор и четкие карьерные цели, этот фактор обязательно стоит учесть. Да, вы справитесь с работой. Но будете с завистью смотреть на тех, кто занимается более серьезными задачами и успешно двигается по карьерной лестнице вверх, а не топчется на месте. Если вы вынужденно соглашаетесь сейчас снизить свою планку, стоит хотя бы учитывать возможности роста в этой компании.

7. Вы и компания не подходите друг другу

От вас требуют соблюдать строгий дресс-код, который вы ненавидите, и вести себя не так, как вы привыкли. Вам придется продавать или продвигать продукт, в который вы не верите. Вас уже познакомили с корпоративной культурой, и она вызывает у вас отторжение.

Для кого-то все это мелочи, лишь бы была стабильная работа с хорошей зарплатой, а для кого-то — очень существенные недостатки, с которыми не получится мириться долго. Во втором случае это сигнал к отступлению.