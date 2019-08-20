Самарский салон эпиляции распространял листовки с непристойной рекламой

Самарское УФАС возбудило дело в отношении двух физических лиц за распространение рекламных листовок непристойного содержания, сообщает пресс-служба ведомства.

К антимонопольщикам обратился житель Самары, согласно заявлению которого, в своем почтовом ящике он обнаружил листовку следующего содержания: "EpiLazer Лазерная эпиляция Быстро& Гладко. Колет язык? Отправь любимую на эпиляцию …". Ниже были указан адрес и контактный номер телефона. Именно по нему через операторов сотовой связи УФАС установили владельцев данного контакта.

"По результатам рассмотрения заявления в отношении двух физических лиц возбуждено дело по признакам нарушения требований Закона о рекламе, а именно ч. 6, 11 ст. 5 (не допускается в рекламе использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста)", — говорится в релизе.