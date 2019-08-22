Какие навыки соискателей самые дефицитные

Служба исследований HeadHunter провела онлайн-опрос среди 463 HR-специалистов в разных регионах России из компаний разных сфер деятельности. Мы выяснили, каких, по их наблюдению, важных навыков не хватает соискателям.

HeadHunter спросил респондентов, с какими трудностями они сталкивались при найме сотрудников. Самый популярный ответ — нехватка у соискателей навыков (квалификации). Причем чаще всего не хватает квалификации тем, кто претендует на руководящие должности — руководителя организации (генеральный директор, управляющий директор, директор филиала, президент компании) или его заместителей. Эту проблему отметили 64% опрошенных HR-специалистов.

На втором месте — проблема несоответствия зарплатных ожиданий подходящих кандидатов тому, что им может предложить компания. В первую очередь это касается позиций для руководителей (проблему отметили 59% опрошенных), но и других — тоже.

На третьем месте — проблема дефицита кандидатов. Прежде всего — квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (проблему отметили по 43 и 41% опрошенных соответственно).

Каких навыков не хватает руководителям?

Эксперты спросили респондентов, какими знаниями и ключевыми навыками должен обладать топ-менеджер — руководитель организации (генеральный директор, управляющий директор, директор филиала, президент компании) или его заместитель при трудоустройстве в их организацию. И как часто эти знания и навыки реально встречались. Самый большой разрыв между желаемыми и реальными показателями оказался у следующих навыков топ-менеджеров:

У руководителей подразделений, по результатам аналогиного опроса, наиболее заметна нехватка следующих навыков:

А вот список дефицитных навыков линейных менеджеров (руководителей среднего звена):

Каких навыков не хватает квалифицированным специалистам?

Квалифицированных специалистов разделили на три группы:

- с высшим техническим образованием: ИТ-специалисты, разработчики, тестировщики, инженеры на производстве и в строительстве, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики и прочие;

- с высшим нетехническим образованием: бухгалтеры, маркетологи, аналитики, дизайнеры, логисты, специалисты по закупкам, менеджеры по персоналу и прочие;

- из сферы продаж: менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, key account managers, sales-менеджеры, торговые представители, медицинские представители и прочие.

Оказалось, что у квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием наиболее дефицитны следующие навыки:

Квалифицированным специалистам с высшим нетехническим образованием больше всего не хватает:

У квалифицированных специалистов в сфере продаж наиболее заметна нехватка:

Каких навыков не хватает административному, техническому и обслуживающему персоналу?

Административный персонал — это секретари, супервайзеры, клерки, офис-менеджеры, делопроизводители и так далее. Технический и обслуживающий персонал — в частности, водители, продавцы, кассиры, горничные, охранники, официанты, заправщики.

У административного персонала HR-специалисты больше всего отметили нехватку:

У технического и обслуживающего персонала, по мнению респондентов, больше всего в дефиците:

Каких навыков не хватает квалифицированным рабочим?

У квалифицированных рабочих, по результатам опроса HR-специалистов, больше всего заметна разница между следующими навыками:

Разумеется, это только мнение HR-специалистов. Но оно основано на их опыте подбора персонала — если развивать в себе наиболее важные и самые дефицитные навыки, найти работу будет проще.