Какие навыки соискателей самые дефицитные

Служба исследований HeadHunter провела онлайн-опрос среди 463 HR-специалистов в разных регионах России из компаний разных сфер деятельности. Мы выяснили, каких, по их наблюдению, важных навыков не хватает соискателям.
HeadHunter спросил респондентов, с какими трудностями они сталкивались при найме сотрудников. Самый популярный ответ — нехватка у соискателей навыков (квалификации). Причем чаще всего не хватает квалификации тем, кто претендует на руководящие должности — руководителя организации (генеральный директор, управляющий директор, директор филиала, президент компании) или его заместителей. Эту проблему отметили 64% опрошенных HR-специалистов.
На втором месте — проблема несоответствия зарплатных ожиданий подходящих кандидатов тому, что им может предложить компания. В первую очередь это касается позиций для руководителей (проблему отметили 59% опрошенных), но и других — тоже.
На третьем месте — проблема дефицита кандидатов. Прежде всего — квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (проблему отметили по 43 и 41% опрошенных соответственно).
Каких навыков не хватает руководителям?
Эксперты спросили респондентов, какими знаниями и ключевыми навыками должен обладать топ-менеджер — руководитель организации (генеральный директор, управляющий директор, директор филиала, президент компании) или его заместитель при трудоустройстве в их организацию. И как часто эти знания и навыки реально встречались. Самый большой разрыв между желаемыми и реальными показателями оказался у следующих навыков топ-менеджеров:
У руководителей подразделений, по результатам аналогиного опроса, наиболее заметна нехватка следующих навыков:
Развитое чувство ответственности, мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 32%.
Предприимчивость, умение искать и находить неожиданные решения, креативность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 31%.
Лидерские качества: разрыв между ожиданиями и реальностью 25%.
Способность работать самостоятельно, без помощи руководства и коллег: разрыв между ожиданиями и реальностью — 25%.
А вот список дефицитных навыков линейных менеджеров (руководителей среднего звена):
Развитое чувство ответственности, мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 37%.
Лидерские качества: разрыв между ожиданиями и реальностью — 32%.
Умение работать с людьми, неконфликтность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 28%.
Предприимчивость, умение искать и находить неожиданные решения, креативность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 27%.
Каких навыков не хватает квалифицированным специалистам?
Квалифицированных специалистов разделили на три группы:
- с высшим техническим образованием: ИТ-специалисты, разработчики, тестировщики, инженеры на производстве и в строительстве, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики и прочие;
- с высшим нетехническим образованием: бухгалтеры, маркетологи, аналитики, дизайнеры, логисты, специалисты по закупкам, менеджеры по персоналу и прочие;
- из сферы продаж: менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, key account managers, sales-менеджеры, торговые представители, медицинские представители и прочие.
Оказалось, что у квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием наиболее дефицитны следующие навыки:
Специализированные профессиональные и технические навыки и знания: разрыв между ожиданиями и реальностью — 31%.
Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 22%.
Развитое чувство ответственности, мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 22%.
Цифровые знания и навыки (владение ИТ-системами, навыками программирования): разрыв между ожиданиями и реальностью — 18%.
Квалифицированным специалистам с высшим нетехническим образованием больше всего не хватает:
Исполнительности, добросовестности и дисциплинированности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 30%.
Развитого чувства ответственности, мотивированности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 28%.
Умения работать с людьми, неконфликтности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 23%.
Навыков работы с количественной информацией и вычислениями: разрыв между ожиданиями и реальностью — 21%.
У квалифицированных специалистов в сфере продаж наиболее заметна нехватка:
Развитого чувства ответственности, мотивированности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 34%.
Предприимчивости, умения искать и находить неожиданные решения, креативности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 28%.
Эмоциональной стабильности, стрессоустойчивости: разрыв между ожиданиями и реальностью — 26%.
Способности работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег: разрыв между ожиданиями и реальностью — 23%.
Каких навыков не хватает административному, техническому и обслуживающему персоналу?
Административный персонал — это секретари, супервайзеры, клерки, офис-менеджеры, делопроизводители и так далее. Технический и обслуживающий персонал — в частности, водители, продавцы, кассиры, горничные, охранники, официанты, заправщики.
У административного персонала HR-специалисты больше всего отметили нехватку:
Исполнительности, добросовестности и дисциплинированности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 26%.
Навыков работы на компьютере с обычными, неспециализированными программами: разрыв между ожиданиями и реальностью — 20%.
Сообразительности и эрудиции: разрыв между ожиданиями и реальностью — 19%.
Эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости: разрыв между ожиданиями и реальностью — 19%.
У технического и обслуживающего персонала, по мнению респондентов, больше всего в дефиците:
Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 25%.
Лояльность и преданность работодателю: разрыв между ожиданиями и реальностью — 19%.
Развитое чувство ответственности и мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 17%.
Умение работать с людьми, неконфликтность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 16%.
Каких навыков не хватает квалифицированным рабочим?
У квалифицированных рабочих, по результатам опроса HR-специалистов, больше всего заметна разница между следующими навыками:
Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 28%.
Специализированные профессиональные и технические знания и навыки: разрыв между ожиданиями и реальностью — 24%.
Развитое чувство ответственности, мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 22%.
Способности работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег: разрыв между ожиданиями и реальностью — 18%.
Разумеется, это только мнение HR-специалистов. Но оно основано на их опыте подбора персонала — если развивать в себе наиболее важные и самые дефицитные навыки, найти работу будет проще.
Умение работать с людьми, неконфликтность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 21%.
Предприимчивость, умение искать и находить неожиданные решения, креативность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 21%.
Лидерские качества: разрыв между ожиданиями и реальностью — 20%.
Эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость: разрыв между ожиданиями и реальностью — 18%.