16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Какие навыки соискателей самые дефицитные Белые пятна в опыте работы: о чем не стоит молчать в резюме Лайфхак для претендента: как унять волнение перед собеседованием Технологический евангелизм: новая профессия для IT-экстравертов Собеседование: как одеться, чтобы получить работу

Работа и Кадры

Какие навыки соискателей самые дефицитные

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Служба исследований HeadHunter провела онлайн-опрос среди 463 HR-специалистов в разных регионах России из компаний разных сфер деятельности. Мы выяснили, каких, по их наблюдению, важных навыков не хватает соискателям.

Фото: samara.hh.ru

HeadHunter спросил респондентов, с какими трудностями они сталкивались при найме сотрудников. Самый популярный ответ — нехватка у соискателей навыков (квалификации). Причем чаще всего не хватает квалификации тем, кто претендует на руководящие должности — руководителя организации (генеральный директор, управляющий директор, директор филиала, президент компании) или его заместителей. Эту проблему отметили 64% опрошенных HR-специалистов.

На втором месте — проблема несоответствия зарплатных ожиданий подходящих кандидатов тому, что им может предложить компания. В первую очередь это касается позиций для руководителей (проблему отметили 59% опрошенных), но и других — тоже.

На третьем месте — проблема дефицита кандидатов. Прежде всего — квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (проблему отметили по 43 и 41% опрошенных соответственно).

Каких навыков не хватает руководителям?

Эксперты спросили респондентов, какими знаниями и ключевыми навыками должен обладать топ-менеджер — руководитель организации (генеральный директор, управляющий директор, директор филиала, президент компании) или его заместитель при трудоустройстве в их организацию. И как часто эти знания и навыки реально встречались. Самый большой разрыв между желаемыми и реальными показателями оказался у следующих навыков топ-менеджеров:

    Умение работать с людьми, неконфликтность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 21%.
    Предприимчивость, умение искать и находить неожиданные решения, креативность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 21%.
    Лидерские качества: разрыв между ожиданиями и реальностью — 20%.
    Эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость: разрыв между ожиданиями и реальностью — 18%.

У руководителей подразделений, по результатам аналогиного опроса, наиболее заметна нехватка следующих навыков:

    Развитое чувство ответственности, мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 32%.
    Предприимчивость, умение искать и находить неожиданные решения, креативность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 31%.
    Лидерские качества: разрыв между ожиданиями и реальностью 25%.
    Способность работать самостоятельно, без помощи руководства и коллег: разрыв между ожиданиями и реальностью — 25%.

А вот список дефицитных навыков линейных менеджеров (руководителей среднего звена):

    Развитое чувство ответственности, мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 37%.
    Лидерские качества: разрыв между ожиданиями и реальностью — 32%.
    Умение работать с людьми, неконфликтность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 28%.
    Предприимчивость, умение искать и находить неожиданные решения, креативность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 27%.

Каких навыков не хватает квалифицированным специалистам?

Квалифицированных специалистов разделили на три группы:

- с высшим техническим образованием: ИТ-специалисты, разработчики, тестировщики, инженеры на производстве и в строительстве, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики и прочие;
- с высшим нетехническим образованием: бухгалтеры, маркетологи, аналитики, дизайнеры, логисты, специалисты по закупкам, менеджеры по персоналу и прочие;
- из сферы продаж: менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, key account managers, sales-менеджеры, торговые представители, медицинские представители и прочие.

Оказалось, что у квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием наиболее дефицитны следующие навыки:

    Специализированные профессиональные и технические навыки и знания: разрыв между ожиданиями и реальностью — 31%.
    Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 22%.
    Развитое чувство ответственности, мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 22%.
    Цифровые знания и навыки (владение ИТ-системами, навыками программирования): разрыв между ожиданиями и реальностью — 18%.

Квалифицированным специалистам с высшим нетехническим образованием больше всего не хватает:

    Исполнительности, добросовестности и дисциплинированности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 30%.
    Развитого чувства ответственности, мотивированности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 28%.
    Умения работать с людьми, неконфликтности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 23%.
    Навыков работы с количественной информацией и вычислениями: разрыв между ожиданиями и реальностью — 21%.

У квалифицированных специалистов в сфере продаж наиболее заметна нехватка:

    Развитого чувства ответственности, мотивированности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 34%.
    Предприимчивости, умения искать и находить неожиданные решения, креативности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 28%.
    Эмоциональной стабильности, стрессоустойчивости: разрыв между ожиданиями и реальностью — 26%.
    Способности работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег: разрыв между ожиданиями и реальностью — 23%.

Каких навыков не хватает административному, техническому и обслуживающему персоналу?

Административный персонал — это секретари, супервайзеры, клерки, офис-менеджеры, делопроизводители и так далее. Технический и обслуживающий персонал — в частности, водители, продавцы, кассиры, горничные, охранники, официанты, заправщики.

У административного персонала HR-специалисты больше всего отметили нехватку:

    Исполнительности, добросовестности и дисциплинированности: разрыв между ожиданиями и реальностью — 26%.
    Навыков работы на компьютере с обычными, неспециализированными программами: разрыв между ожиданиями и реальностью — 20%.
    Сообразительности и эрудиции: разрыв между ожиданиями и реальностью — 19%.
    Эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости: разрыв между ожиданиями и реальностью — 19%.

У технического и обслуживающего персонала, по мнению респондентов, больше всего в дефиците:

    Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 25%.
    Лояльность и преданность работодателю: разрыв между ожиданиями и реальностью — 19%.
    Развитое чувство ответственности и мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 17%.
    Умение работать с людьми, неконфликтность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 16%.

Каких навыков не хватает квалифицированным рабочим?

У квалифицированных рабочих, по результатам опроса HR-специалистов, больше всего заметна разница между следующими навыками:

    Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 28%.
    Специализированные профессиональные и технические знания и навыки: разрыв между ожиданиями и реальностью — 24%.
    Развитое чувство ответственности, мотивированность: разрыв между ожиданиями и реальностью — 22%.
    Способности работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег: разрыв между ожиданиями и реальностью — 18%.

Разумеется, это только мнение HR-специалистов. Но оно основано на их опыте подбора персонала — если развивать в себе наиболее важные и самые дефицитные навыки, найти работу будет проще.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре пройдет День физкультурника

В Самаре пройдет День физкультурника

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1