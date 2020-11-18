20 ноября в онлайн-формате стартует мастермайнд-сессия для технологических предпринимателей

Мастермайнд-группы для технологических предпринимателей — это онлайн-встреча близких по целям людей, чтобы поделиться опытом и поддержкой. Каждому участнику отводится персональное время, когда вся группа и модератор работают над его запросом. Успех бизнеса напрямую зависит от правильного окружения. Формат мастермайнда помогает сформировать сильное окружение, которое способствует быстрому росту и достижению целей.

Проработка запроса — это основа формата. Участники расскажут группе о своих профессиональных вызовах и сложностях, а группа в ответ поделится своим опытом, знаниями и постарается предложить решения поставленной задачи.

По итогам мероприятия каждый участник сможет не только проработать свою эффективность и мотивацию, но и найти ответ на свой запрос, а возможно также и партнеров.

Участие бесплатное. Для более эффективной работы организаторы отберут только 20 участников, которых поделят на группы по 4-6 человек со схожими индустриями, рынком, запросами.

Регистрация по сылке.

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.