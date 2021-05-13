В апреле уровень инфляции в Самарской области составил 0,7%

В апреле 2021 г. уровень инфляции в Самарской области по сравнению с мартом составил 0,7%. По сравнению с декабрем 2020 г. – 3,1%. Об этом сообщает Самарастат.
Цены на продовольственные товары выросли на 1,2%, на непродовольственные — на 0,6%. Уровень инфляции в сфере услуг составил 0,3%.
В 2021 г. уровень инфляции в апреле оказался выше, чем годом ранее. Так, в апреле 2020 года индекс потребительских цен по Самарской области по сравнению с декабрем 2019 г. составил 102,3%.
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