Предпринимателей научат прогнозировать, как будут меняться предпочтения клиентов

Прокачать свои навыки и научиться лучше понимать клиентские проблемы можно на тренинге по развитию предпринимательских компетенций, который пройдет в Самаре уже 15 мая.
На площадке Цифрового университета — Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — выступит ментор Сколково Иван Шашков. "Трендвотчинг — игра для предпринимателей" научит распознавать тренды, генерировать бизнес-идеи в команде, формулировать решение рыночной проблемы, проводить клиентские проблемные интервью, использовать инструменты для создания MVP. Словом, поможет заглянуть в будущее и даст преимущества на рынке, которые приведут компанию к успеху.
Тренинг пройдет 15 мая 2023 года в центре цифрового развития ПГУТИ с 10.00 до 17.30. Вход свободный.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации