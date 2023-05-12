Предпринимателей научат прогнозировать, как будут меняться предпочтения клиентов

Прокачать свои навыки и научиться лучше понимать клиентские проблемы можно на тренинге по развитию предпринимательских компетенций, который пройдет в Самаре уже 15 мая.

На площадке Цифрового университета — Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — выступит ментор Сколково Иван Шашков. "Трендвотчинг — игра для предпринимателей" научит распознавать тренды, генерировать бизнес-идеи в команде, формулировать решение рыночной проблемы, проводить клиентские проблемные интервью, использовать инструменты для создания MVP. Словом, поможет заглянуть в будущее и даст преимущества на рынке, которые приведут компанию к успеху.

Тренинг пройдет 15 мая 2023 года в центре цифрового развития ПГУТИ с 10.00 до 17.30. Вход свободный.