16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито проведет в самарском офисе one day offer Консорциум "Интегра-С" принял участие в форуме "Технологии и безопасность-2024" в Москве В Самаре рассказали о планах по строительству и оснащению школ Альбина Султанова, HH.RU: "Дефицит кадров с нами надолго" Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ

Работа и Кадры Общество

Авито проведет в самарском офисе one day offer

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито проведет у себя в офисе one day offer — мероприятие, на котором можно интересно и с пользой провести время, а еще получить приглашение на работу всего за один день

Авито ждет в офисе студентов и выпускников, которые готовы работать на фуллтайм. На мероприятии можно будет: 

  • узнать и увидеть, как работает Авито изнутри,
  • погрузиться в работу креативного и нестандартного офиса одной из самых крупных компаний России,
  • узнать все о задачах и рабочих процессах в Центре клиентского сервиса Авито,
  • пройти собеседование,
  • сделать тестовое задание,
  • и в случае успеха — получить заветный оффер.

Мероприятие будет проходить два дня - 5 или 6 апреля, с 12:00 до 17:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5