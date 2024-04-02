Авито проведет в самарском офисе one day offer

Авито проведет у себя в офисе one day offer — мероприятие, на котором можно интересно и с пользой провести время, а еще получить приглашение на работу всего за один день

Авито ждет в офисе студентов и выпускников, которые готовы работать на фуллтайм. На мероприятии можно будет:

узнать и увидеть, как работает Авито изнутри,

погрузиться в работу креативного и нестандартного офиса одной из самых крупных компаний России,

узнать все о задачах и рабочих процессах в Центре клиентского сервиса Авито,

пройти собеседование,

сделать тестовое задание,

и в случае успеха — получить заветный оффер.

Мероприятие будет проходить два дня - 5 или 6 апреля, с 12:00 до 17:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.