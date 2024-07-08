В Красноглинском районе на ремонт памятников победы выделили 14 млн рублей

МБУ "Красноглинское" подыскивает подрядчика, который отремонтирует несколько районных памятников. На эти цели выделяют 14,58 млн рублей.

Победитель торгов определится после 11 июля. Он должен будет отремонтировать четыре объекта.

Первый - четырехгранная стела с фамилиями погибших - расположен в селе Задельное в пос. Прибрежный. Еще один - памятный знак "Звезда" (уголок Славы) находится на ул. Труда,8 в пос. Прибрежный. Третий - мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям и труженикам тыла - установлен на Мехзаводе по адресу 4 квартал, 9. Последний памятник - погибшим землякам в годы ВОВ - находится в селе Ясная Поляна.

Ремонт нужно выполнить до 30 октября текущего года.