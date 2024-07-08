В Красноглинском районе на ремонт памятников победы выделили 14 млн рублей

МБУ "Красноглинское" подыскивает подрядчика, который отремонтирует несколько районных памятников. На эти цели выделяют 14,58 млн рублей.
Победитель торгов определится после 11 июля. Он должен будет отремонтировать четыре объекта.
Первый - четырехгранная стела с фамилиями погибших - расположен в селе Задельное в пос. Прибрежный. Еще один - памятный знак "Звезда" (уголок Славы) находится на ул. Труда,8 в пос. Прибрежный. Третий - мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям и труженикам тыла - установлен на Мехзаводе по адресу 4 квартал, 9. Последний памятник - погибшим землякам в годы ВОВ - находится в селе Ясная Поляна.
Ремонт нужно выполнить до 30 октября текущего года.
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,