20 марта в Тольятти пройдет VI Межрегиональный Форум "Содействие"

Форум "Содействие" предоставляет возможность диалога и совершенствование механизма сотрудничества между бизнесом, властью и обществом. Основной темой форума станет "Защита бизнеса". Мероприятие проводится по инициативе Координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству при депутате Самарской Губернской Думы В. В. Бокке.

В программу форума включено пленарное заседание "Бизнес и власть Самарской области. Есть ли шанс на сотрудничество", а также 7 спецсессий по основным направлениям защиты бизнеса. Темы спецсессий коснутся следующих проблем: уголовные риски и основные угрозы в бизнесе; деприватизация и иные способы национализации; риски при совершении налоговых нарушений, риски руководителей и собственников бизнеса, связанные с привлечением к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-должника, находящегося в процедуре банкротства, актуальная практика по взысканию ФНС убытков с руководителей компаний; проблемы и возможности при гособронзаказах; роль некоммерческих организаций при взаимодействии бизнеса и власти; социализация и новые возможности для ветеранов СВО.

На форум приглашены предприниматели, руководители некоммерческих организаций, региональные органы законодательной и исполнительной власти, администрация города, государственные институты развития, юридическое сообщество, ветераны СВО.

В ходе спецсессий участники будут иметь возможность разобрать самые актуальные и наболевшие вопросы, получить полноценный инструментарий для безопасного ведения бизнеса, познакомиться с юридической практикой по острым проблемам, обменяться опытом.

Основные выводы и полученные результаты форума будут сформулированы в итоговой резолюции.