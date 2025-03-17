20 марта в Тольятти пройдет VI Межрегиональный Форум "Содействие"

Форум "Содействие" предоставляет возможность диалога и совершенствование механизма сотрудничества между бизнесом, властью и обществом. Основной темой форума станет "Защита бизнеса". Мероприятие проводится по инициативе Координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству при депутате Самарской Губернской Думы В. В. Бокке.
В программу форума включено пленарное заседание "Бизнес и власть Самарской области. Есть ли шанс на сотрудничество", а также 7 спецсессий по основным направлениям защиты бизнеса. Темы спецсессий коснутся следующих проблем: уголовные риски и основные угрозы в бизнесе; деприватизация и иные способы национализации; риски при совершении налоговых нарушений, риски руководителей и собственников бизнеса, связанные с привлечением к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-должника, находящегося в процедуре банкротства, актуальная практика по взысканию ФНС убытков с руководителей компаний; проблемы и возможности при гособронзаказах; роль некоммерческих организаций при взаимодействии бизнеса и власти; социализация и новые возможности для ветеранов СВО.
На форум приглашены предприниматели, руководители некоммерческих организаций, региональные органы законодательной и исполнительной власти, администрация города, государственные институты развития, юридическое сообщество, ветераны СВО.
В ходе спецсессий участники будут иметь возможность разобрать самые актуальные и наболевшие вопросы, получить полноценный инструментарий для безопасного ведения бизнеса, познакомиться с юридической практикой по острым проблемам, обменяться опытом.
Основные выводы и полученные результаты форума будут сформулированы в итоговой резолюции.
Последние комментарии
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!