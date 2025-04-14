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Экономика и бизнес

"Тольяттиазот" принял участие в "Космическом полумарафоне"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в X юбилейном "Космическом полумарафоне", посвященном Дню космонавтики. Легкоатлетический забег, который проводился в Самаре, собрал более 4 000 спортсменов и любителей из разных регионов России.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Трасса полумарафона, включающая дистанции на 3, 5, 10 и 21,1 км, проходила вдоль набережной реки Волги и по исторической части города, включая знаковые места областной столицы. В рамках спортивного мероприятия проводились также соревнования по скандинавской ходьбе, детские, корпоративные старты и забег на милю. Самому юному участнику не исполнилось еще и двух лет.

В составе легкоатлетической сборной "Тольяттиазота" выступили 30 сотрудников, представляющие различные цеха и производства предприятия. В личном первенстве на дистанции 21,1 км отличился старший мастер ремонтного цеха № 21 Александр Барков. Спортсмен Компании занял второе место в своей возрастной категории. 

"Космический полумарафон" стал официальным открытием бегового сезона 2025 года в Самарской области. Подведение итогов по результатам всех этапов соревнований состоится в ноябре на легкоатлетическом забеге "В беге мы едины".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Сборная "Тольяттиазота" по легкой атлетике сформировалась совсем недавно, но уже показывает достойные результаты на соревнованиях различного уровня. В составе команды — не просто коллеги, но и единомышленники, которые поддерживают друг друга как в производственной деятельности, так и в спорте. Бодрые выходные позволяют провести время в кругу сторонников здорового образа жизни и зарядиться энергией для установления новых рекордов на рабочих местах.

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).

Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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