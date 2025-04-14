"Тольяттиазот" принял участие в "Космическом полумарафоне"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в X юбилейном "Космическом полумарафоне", посвященном Дню космонавтики. Легкоатлетический забег, который проводился в Самаре, собрал более 4 000 спортсменов и любителей из разных регионов России.

Трасса полумарафона, включающая дистанции на 3, 5, 10 и 21,1 км, проходила вдоль набережной реки Волги и по исторической части города, включая знаковые места областной столицы. В рамках спортивного мероприятия проводились также соревнования по скандинавской ходьбе, детские, корпоративные старты и забег на милю. Самому юному участнику не исполнилось еще и двух лет.

В составе легкоатлетической сборной "Тольяттиазота" выступили 30 сотрудников, представляющие различные цеха и производства предприятия. В личном первенстве на дистанции 21,1 км отличился старший мастер ремонтного цеха № 21 Александр Барков. Спортсмен Компании занял второе место в своей возрастной категории.

"Космический полумарафон" стал официальным открытием бегового сезона 2025 года в Самарской области. Подведение итогов по результатам всех этапов соревнований состоится в ноябре на легкоатлетическом забеге "В беге мы едины".