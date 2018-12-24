В Тольятти убили 16-летнюю девушку

В воскресенье, 23 декабря, примерно в 22:00 на пустыре недалеко от дома №31а по ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По факту убийства следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Как сообщают в СУ СК, им оказался 16-летний житель Тольятти, который был знаком с потерпевшей.

"По предварительным данным, подозреваемый из-за ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых та скончалась на месте происшествия", - сообщают в следственном ведомстве.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.