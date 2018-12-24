Прокуратура не смогла добиться заключения под стражу красноярского активиста

Самарский областной суд 24 января рассматривал апелляционное представление на решение суда Красноярского района об избрании для члена Красноярского избиркома Владимира Игнатьева меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 14 декабря руководитель регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин возбудил уголовное дело в отношении Игнатьева и его земляка-однопартийца Игоря Александрова. Ходатайство о помещение Игнатьева под стражу до 14 февраля подписал следователь Путряев. Однако суд ограничил свободу подследственного домашним арестом и запретом пользоваться средствами связи с внешним миром до 7 января. С этим решением прокуратура не согласилась.

По версии предварительного следствия, не позднее июля 2017 г. (более точного времени следствие не установило) в не установленном следствием месте Игнатьев и Александров вступили в сговор, направленный на хищение денег у лиц, сваливающих отходы на участке в 700 м от дороги трассы М-5 к селу Муханово в направлении пос. Подлесный. Обманом и вводя в заблуждение, подозреваемые якобы собирали с них по 300-500 руб. за машину.

Пока Игнатьеву вменяют три эпизода мошенничества: в середине мая Алексеев, а в июне - Михайлов за сброс мусора со своих КамАзов перечисли на карточки Игнатьева и Александрова по 500 рублей, в Горбачев за "Газель" с отходами - 300 рублей.

Таким образом, активисты якобы совершили мошенничество, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 1300 рублей. В то же время следствие признает, что свал отходов являлся несанкционированным.

17 декабря Александров ходатайствовал, чтобы его вызвали к следователю и допросили. Однако второй подозреваемый следствию оказался неинтересен, хотя именно его упоминание в постановлении о возбуждении дела является причиной квалификации действий Игнатьева по ч. 2 ст 159 УК РФ. То есть вменили Игнатьеву совершение преступления именно "группой лиц по предварительному сговору", что дает среднюю тяжесть, несмотря на малозначительность причиненного ущерба.

По словам Владимира Игнатьева, недалеко от Красного Яра на Шиланской горе давно устроили несанкционированную свалку. Он боролся с загрязнением окружающей среды сначала законными методами, сообщая руководству района о необходимости ее ликвидации. Но местные власти ему отвечали, что сделать ничего не могут, так как свалка "исторически сложилась". И он действительно начал собирать с нарушителей экологического законодательства деньги, чтобы своими силами, наняв технику, привести местность в надлежащий вид.

"Мы не согласны с квалификацией действий моего подзащитного, которые больше подходят под статью о незаконном предпринимательстве, - заявил суду адвокат Денис Черный. - Но чтобы возбудить дело по ст. 171 УК РФ, необходимо, чтобы деяние было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, а взять более 1,5 млн руб. следствию негде".

Федеральный судья Алексей Копытин оставил представление прокуратуры без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменения.

"К моему клиенту у красноярских правоохранителей особое отношение, - рассказал изданию Черный. - На избрание ему меры пресечения пришел сам начальник районной полиции Александр Пасечник, несмотря на то что это происходило в выходной день. Игнатьеву этим, наверное, надо гордиться".