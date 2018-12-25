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Преступления Происшествия

У самарца изъято более 1,7 кг наркотиков

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У ранее не судимого жителя Самарской области сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России нашли более 1,7 кг наркотических средств.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские обнаружили наркотики в жилом помещении в Железнодорожном районе Самары. По словам задержанного, они предназначались для личного употребления. Эта версия проверяется.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Ведется следствие, сообщает облГлавк. 

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