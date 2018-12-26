Убийство 16-летней тольяттинки будет расследовать центральный аппарат СК РФ

Председатель СК РФ поручил уголовное дело об убийстве 16-летней тольяттинки передать в центральный аппарат ведомства.

Напомним, тело тольяттинки нашли вечером 23 декабря на пустыре у дома № 31а по ул. Юбилейной.

Экспертиза показала, что ей нанесли более 30 колото-резанных ранений. По статье "Убийство" возбудили уголовное дело.

В качестве подозреваемого вскоре задержали 16-летнего знакомого погибшей. По версии следствия, он убил девушку из-за ссоры. 25 декабря его арестовали на два месяца.

Дело передадут в центральный аппарат СК в связи с широким общественным резонансом, возрастом погибшей и обстоятельствами случившегося.

Следствию поручено тщательно проверить условия жизни несовершеннолетних, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.