Задержанный сотрудник УФСИН может подпасть под статью "Мошенничество"

В четверг, 27 декабря, сотрудники ФСБ должны передать материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела в отношении инспектора УФСИН.
Как сообщили Волга Ньюс в правоохранительных органах, предположительно, уголовное дело может быть возбуждено по статье "Мошенничество".
По предварительным данным, инспектор брал деньги за условный срок.
Напомним, ранее при получении 1,5 млн руб. с поличным задержали старшего инспектора УФСИН.
Задержанный сотрудник является сыном заместителя начальника УФСИН по Самарской области полковника Олега Белевитина.