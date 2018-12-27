В четверг, 27 декабря, сотрудники ФСБ должны передать материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела в отношении инспектора УФСИН.

Задержанный сотрудник УФСИН может подпасть под статью "Мошенничество" Фото: Андрей Савельев