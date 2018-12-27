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Преступления Происшествия

Задержанный сотрудник УФСИН может подпасть под статью "Мошенничество"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 декабря, сотрудники ФСБ должны передать материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела в отношении инспектора УФСИН.

Задержанный сотрудник УФСИН может подпасть под статью "Мошенничество" Задержанный сотрудник УФСИН может подпасть под статью "Мошенничество"
Фото: Андрей Савельев

Как сообщили Волга Ньюс в правоохранительных органах, предположительно, уголовное дело может быть возбуждено по статье "Мошенничество".

По предварительным данным, инспектор брал деньги за условный срок.

Напомним, ранее при получении 1,5 млн руб. с поличным задержали старшего инспектора УФСИН.

Задержанный сотрудник является сыном заместителя начальника УФСИН по Самарской области полковника Олега Белевитина.

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