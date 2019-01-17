Улицы, аллеи и площади завода "Кузнецов" получили имена

Улицы основной площадки самарского ПАО "Кузнецов" получили названия. В топонимах нашли отражение не только названия производств, но и история самого предприятия.

Впервые идея представить завод как город и дать названия улицам, площадям и аллеям прозвучала на стратегической сессии "Построй свой завод", где молодежный актив предприятия вносил свои предложения, касающиеся формирования комфортной среды на "Кузнецове".

"Космическая" история ПАО "Кузнецов", насчитывающая уже более 60 лет, нашла свое отражение в названии сквера возле корпуса № 82, который теперь носит имя Юрия Гагарина.

Находящаяся рядом аллея была названа аллеей Космонавтов — в непосредственной близости от нее расположены цеха ракетного производства, а в цехе № 4 в 1960-е гг. выступал перед заводчанами сам первый космонавт планеты.

Площадь у Вечного огня стала площадью Победы — здесь традиционно проводятся майские торжественные мероприятия.

Другую площадь, находящуюся перед проходной ПАО "Кузнецов", решено назвать в честь советского военачальника Михаила Фрунзе, имя которого завод носил 69 лет.

Аллея, ведущая от проходной к Вечному огню, получила название Центральной, а параллельная ей стала улицей Николая Кузнецова.

В честь директора завода военного периода Михаила Жезлова и Леонида Чечени, возглавлявшего предприятие в течение 20 лет, названы еще две заводские улицы.

При именовании принимали во внимание и профиль профессиональной деятельности. Например, улицу, проходящую вдоль корпусов инструментального и вспомогательного производства, предложили назвать Инструментальной.

По тому же принципу назвали улицы Металлургов и Литейную в южной части площадки, а также улицу Испытателей в западной части. Конструкторская улица проходит возле СКБ.

"Наименования заводских улиц позволят лучше ориентироваться и самим заводчанам, и людям, которые к нам приезжают, — говорит участница стратегической сессии, руководитель департамента программно-проектного управления ПАО "Кузнецов" Анастасия Швецова. — Эта акция — часть комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры предприятия. Кроме того, названия улиц напомнят работникам о личностях, с которыми были связаны яркие страницы истории завода и выдающиеся достижения".