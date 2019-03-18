Самарскую сеть аптек "Биомед" выкупил уфимский ритейлер

Одну из крупнейших самарских сетей аптек - "Биомед" - выкупил уфимский ритейлер "Фармленд", сообщает "Самарское обозрение". Сейчас проводится ребрендинг.
Сеть "Биомед", в которую входило 60 точек продаж, ранее была подконтрольна самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому. В 2017 г. компания более чем вдвое сократила выручку и прибыль - с 4,67 млрд до 1,189 млрд руб. и с 22 млн до 10,5 млн руб., соответственно.
По итогам 2018 г. "Фармленд" занимает шестое место в общероссийском рейтинге аптечной розницы - в распоряжении компании находилось более 1 тыс. аптек. Бенефициаром сети СМИ называют гендиректора АО "Фармленд" Аделю Кальметьеву.
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