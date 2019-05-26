На Кутулукском водохранилище задержали браконьера

Участковыми уполномоченными ОУУПиПДН МО МВД России "Борский" совместно с Обществом охоты и рыболовства "Ермак"на Кутулукском водохранилище был задержан местный житель, осуществлявший незаконную добычу рыбы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников полиции, злоумышленник осуществлял незаконный лов рыбы запрещенными орудиями лова — тремя рыболовными сетями. Стражами правопорядка у правонарушителя были изъяты 56 экземпляров рыбы пород: лещ, карась и линь.
По данному факту в отношении мужчины отделением дознания МО МВД России "Борский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".
Сотрудники полиции напоминают любителям незаконной рыбалки о том, что наказание за совершение подобных противоправных деяний предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.