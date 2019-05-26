На Кутулукском водохранилище задержали браконьера

Участковыми уполномоченными ОУУПиПДН МО МВД России "Борский" совместно с Обществом охоты и рыболовства "Ермак"на Кутулукском водохранилище был задержан местный житель, осуществлявший незаконную добычу рыбы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области