Уголовное дело тольяттинского "маньяка с ножом" передали в суд

В четверг, 23 мая, прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Артема Семенова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор района Александр Николаев.

Напомним, по версии следствия, пьяный 22-летний парень нападал на женщин на улицах Автозаводского района Тольятти по вечерам. Жертв он выбирал случайно. В первых четырех случаях злоумышленник бил ножом потерпевших. Жертвами стали шесть женщин, с которыми обвиняемый не был знаком. Первое преступление совершено в феврале 2015 г., второе и третье — 29, 30 ноября, три следующих — 1 декабря 2018 года.

3 декабря мужчина скрылся от правоохранителей, уехав в Москву, где 6 декабря был задержан. При задержании молодой человек признался в преступлении, совершенном в феврале 2015 года. До этого оно оставалось нераскрытым. Впоследствии потерпевшая опознала нападавшего.

"Вину обвиняемый признал частично, не согласившись с квалификацией трех преступлений по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ, — поясняет Александр Нколаев. — Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти"

По данным прокурора, парня обвиняют по п. "д, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия"), ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении двух и более лиц"), п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух и более лиц"), п. "б" ч. 3 ст. 111, ст. 116 УК РФ ("Побои, совершенные из хулиганских побуждений"), п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений").