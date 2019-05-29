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Происшествия

В Самарской области задержан грузовик с поддельными кроссовками Guссi

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе выездной таможенной проверки должностные лица Самарской таможни выявили контрафактные спортивные кроссовки. Предотвращенный ущерб, по оценке представителей правообладателей составил 4,7 млн рублей.

Сотрудниками мобильных групп службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни было задержано грузовое транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан в Российскую Федерацию с товарами народного потребления.

При проведении таможенного досмотра в числе товаров, перевозимых в автомобиле, обнаружена спортивная обувь с признаками контрафактности, маркированная товарным знаком "Guссi".

По заявлениям представителей обладателей исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, предварительная сумма ущерба, причиненного правообладателям вышеуказанного товарного знака, является крупной и составляет 4,707 млн рублей.

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по фактам незаконного использования чужого товарного знака, приведшим к причинению крупного ущерба, Самарской таможней материалы были направлены по подследственности в органы внутренних дел Самарской области.

По результатам рассмотрения материалов, было возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление); ч.1 ст. 180 УК РФ. (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно).

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