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Преступления Происшествия

Поджигатель леса в Тольятти напал на очевидца и скрылся

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 мая, вечером стало известно о том, что в районе пересечения улиц Родины и Комсомольской в Центральном районе Тольятти очевидец застал и сфотографировал предполагаемого поджигателя леса, об этом в соцсети "Фейсбук" сообщил директор МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрей Дербенев.

Однако поджигатель нанес телесные повреждения очевидцу и смог скрыться. Как сообщил Андрей Дербенев, на месте происшествия работали пожарные, спасатели и сотрудники полиции.

Информации о задержании подозреваемого пока не поступало.

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