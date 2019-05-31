Поджигатель леса в Тольятти напал на очевидца и скрылся

В четверг, 30 мая, вечером стало известно о том, что в районе пересечения улиц Родины и Комсомольской в Центральном районе Тольятти очевидец застал и сфотографировал предполагаемого поджигателя леса, об этом в соцсети "Фейсбук" сообщил директор МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрей Дербенев.

Однако поджигатель нанес телесные повреждения очевидцу и смог скрыться. Как сообщил Андрей Дербенев, на месте происшествия работали пожарные, спасатели и сотрудники полиции. Информации о задержании подозреваемого пока не поступало.



