В Сызрани задержали представителя ОПГ с четвертью килограмма героина

В Сызрани в конце мая сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной ОПГ.

Его подозревают в причастности к организации канала поставки крупных партий героина в регион для дальнейшего сбыта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, у мужчины обнаружили и изъяли 237 г порошка. Экспертиза показала, что это — героин.

"Наркотик задержанный незаконно приобрел в Сызрани через тайник с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории Самарской области", — поясняют в областном УФСБ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

УФСБ России по Самарской области продолжает оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.