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Преступления Происшествия

Самарские полицейские ищут пострадавших от действий мошенницы-иностранки

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе оперативных мероприятий в Самаре задержана 25-летняя уроженка одной из соседних республик, которую подозревают в совершении преступлений в отношении пожилых людей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По сведениям оперативников, задержанная под различными предлогами проникала в квартиры стариков, выясняла места хранения их сбережений и впоследствии похищала денежные средства. Подобным образом своих накоплений лишилась 87-летняя жительница Промышленного района областного центра. Из собранных материалов следует, что преступление было совершено в дневное время суток в квартире, расположенной на ул. Луначарского. Предполагаемая злоумышленница встретила свою жертву во дворе дома и представилась сотрудницей социального учреждения. Под предлогом выдачи дополнительных выплат и доставки продуктов питания  девушка получила доступ в квартиру женщины. Воспользовавшись тем, что хозяйка занимается поиском пустой тары для продуктов, подозреваемая, заметив, где та хранит деньги, похитила у нее сбережения. Потерпевшая обнаружила пропажу сразу после ухода гостьи и сообщила об этом в полицию.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемой злоумышленницы либо стал свидетелем происшествия с ее участием, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 334-62-03 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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