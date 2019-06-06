Самарские полицейские ищут пострадавших от действий мошенницы-иностранки

В ходе оперативных мероприятий в Самаре задержана 25-летняя уроженка одной из соседних республик, которую подозревают в совершении преступлений в отношении пожилых людей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По сведениям оперативников, задержанная под различными предлогами проникала в квартиры стариков, выясняла места хранения их сбережений и впоследствии похищала денежные средства. Подобным образом своих накоплений лишилась 87-летняя жительница Промышленного района областного центра. Из собранных материалов следует, что преступление было совершено в дневное время суток в квартире, расположенной на ул. Луначарского. Предполагаемая злоумышленница встретила свою жертву во дворе дома и представилась сотрудницей социального учреждения. Под предлогом выдачи дополнительных выплат и доставки продуктов питания девушка получила доступ в квартиру женщины. Воспользовавшись тем, что хозяйка занимается поиском пустой тары для продуктов, подозреваемая, заметив, где та хранит деньги, похитила у нее сбережения. Потерпевшая обнаружила пропажу сразу после ухода гостьи и сообщила об этом в полицию.