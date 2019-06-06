Двух сотрудников чапаевского морга заподозрили в "продаже" покойников

В четверг, 6 июня, после проверки по заявлению жителя Чапаевска задержали двух местных жителей 32 и 31 года. Их подозревают в вымогательстве денег за бесплатные услуги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

О том, кого задерживали полицейские, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" депутат Красноярского района, руководитель СРОО "Благо" по защите прав потребителей в сфере ритуальных услуг Азат Туймасов.

"В Самарскую региональную общественную организацию "Благо" неоднократно обращались жители Чапаевска и сообщали, что в здании морга на территории городской больницы г.о. Чапаевск с них требуют деньги за выдачу тел умерших. Сумма взятки составляла от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. В случае отказа от оплаты услуг морга возникали проблемы с выдачей тел умерших", - уточняет Азат Туймасов.

По его словам, 6 июня в 13:00 полицейские задержали одного из сотрудников морга при получении 10 тыс. рублей.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе областного ГУ МВД, полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, документируют возможные противоправные действия задержанных.