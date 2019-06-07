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ККС санкционировала уголовное преследование судьи Ежова

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина и согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском областном суде.

Фото: http://abexlege.ru

Напомним, в марте в СМИ появилась информация о том, что в Тольятти в разработку сотрудников ФСБ попал судья Автозаводского районного суда Иван Ежов.

Ему вменяют п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Спецоперация якобы проводилась после передачи 500 тыс. рублей. Деньги затем были найдены в доме судьи, а на его руках обнаружили вещество, которым они были помечены. Деньги (всего 1 млн руб.) якобы предназначались за вынесение мягкого приговора.

По данным СМИ, санкцию на проведение оперативных мероприятий давал и.о. председателя облсуда Вадим Кудинов.

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