Тольяттинского школьника подозревают в создании закладок с наркотиками

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего школьника, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители, находившиеся на маршруте патрулирования в лесопарковой зоне Комсомольского района, обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно. Заметив приближающихся сотрудников, парень попытался скрыться. При этом он выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. Стражи правопорядка задержали подростка и передали сотрудникам полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти предположили, что незадолго до задержания подросток сделал так называемую "закладку" в лесопарковой зоне города.

В присутствии понятых и законного представителя учащийся класса с углубленным изучением математики одного из образовательных учреждений города добровольно выдал два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом бело-розового цвета. В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области специалисты установили, что вещество является наркотическим, в значительном размере — общей массой 1,058 грамма.

СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ". В отношении ранее не судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества в Самарскую область.