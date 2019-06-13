В убийстве двухлетней девочки в Тольятти подозревают отчима

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве двухлетней падчерицы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал Игорь Гапонов — и.о. заместителя руководителя Следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, мужчина проживал с супругой, ее двухлетней дочерью и совместным ребенком, которому менее года в одной из квартир на бульваре Курчатова. Вечером 9 июня там было обнаружено тело двухлетней девочки. По подозрению в причастности к ее гибели был задержан отчим. По версии следствия, он мог нанести девочке побои, повлекшие ее смерть.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

11 июня подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что это уже не первое подобное ЧП в Автозаводском районе за последний год. 30 октября 2018 г. в одной из квартир на бульваре Орджоникидзе была избита годовалая девочка, которая скончалась в больнице. По подозрению в этом преступлении был арестован ее отец. Сейчас следствие продолжается.