Сотрудники ФСБ ликвидировали в Самаре нелегальную оружейную мастерскую

В четверг, 13 июня, сотрудниками УФСБ России по Самарской области пресечена деятельность преступной группы, причастной к незаконному изготовлению, переделке и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ России по Самарской области, с поличным при попытке сбыта переделанного под стрельбу боевыми патронами охолощенного пистолета "Р-411" задержаны два жителя Самары.

В ходе обследования адресов их регистрации и проживания изъяты три пистолета, переделанных под стрельбу боевыми, 33 патрона калибра 9 мм, основные части оружия и специальное оборудование. Также ликвидирована мастерская по переделке оружия, оборудованная по адресу проживания одного из мужчин.

Следственным отделом регионального УФСБ решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте оружия по ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 223 УК РФ.