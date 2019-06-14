В Самаре сотрудника ФСИН подозревают в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники областного УФСБ России 6 июня задержали старшего инспектора филиала в Промышленном районе Самары УИИ регионального УФСИН, подозреваемого в причастности к организации сбыта наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ФСБ.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области