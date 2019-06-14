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Преступления Происшествия

В Самаре сотрудника ФСИН подозревают в незаконном обороте наркотиков

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники областного УФСБ России 6 июня задержали старшего инспектора филиала в Промышленном районе Самары УИИ регионального УФСИН, подозреваемого в причастности к организации сбыта наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ФСБ.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным сотрудников ФСБ, пр обследовании личного автомобиля подозреваемого обнаружено и изъято около 30 грамм марихуаны.

"Сейчас материалы оперативно-розыскной деятельности направлены в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения", — отметили в пресс-службе областного ФСБ.

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