В Самаре сотрудника ФСИН подозревают в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники областного УФСБ России 6 июня задержали старшего инспектора филиала в Промышленном районе Самары УИИ регионального УФСИН, подозреваемого в причастности к организации сбыта наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ФСБ.
По данным сотрудников ФСБ, пр обследовании личного автомобиля подозреваемого обнаружено и изъято около 30 грамм марихуаны.
"Сейчас материалы оперативно-розыскной деятельности направлены в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения", — отметили в пресс-службе областного ФСБ.