У Светланы Моравской подозрение на инсульт, в суд вызвали врачей

Бывшей главе управления капитального строительства Самарской области Светлане Моравской 14 июня продлили срок содержания под стражей на два месяца.

В Октябрьском районном суде только что закончилось заседание, на котором решался вопрос о продлении ареста Светлане Моравской. До 2016 года она руководила управлением капитального строительства Самарской области, а в 2018 году стала подозреваемой по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Нарушение вскрылось после того, как работы по берегоукреплению у с. Рождествено, которое выполняло ООО "С.И.Т.И.", были признаны неудовлетворительными по качеству. По версии следствия, приняла их и оплатила как раз Моравская.

Решением суда сегодня срок содержания женщины в СИЗО продлили еще на два месяца. После этого ей стало плохо, в суд вызвали медиков.

По словам адвоката Моравской Вячеслава Земчихина, у нее подскочило давление. Медики считают, что это гипертонический криз, плюс есть угроза инсульта, однако конвой везти ее в больницу пока отказывается.