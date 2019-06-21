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Преступления Происшествия

Самарец угрожал гранатой кассиру банка и требовал 3 млн рублей

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские задержали двоих местных жителей по подозрению в разбойном нападении на банк. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: МВД РФ

По версии правоохранителей, злоумышленники замаскировали отечественный автомобиль под иномарку и установили два разных госномера. На этой машине они подъехали к отделению банка. Один из сообщников, угрожая кассиру гранатой, передал записку с требованием выдать 3 млн рублей. Заметив, что сотрудница банка нажала на тревожную кнопку, мужчина скрылся.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Правоохранители через сутки задержали подозреваемых в поселке в Самарской области. А в Железнодорожном районе Самары полицейские нашли два автомобильных номера и сумку, которая, предположительно, была в руках налетчика.

Подозреваемые заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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