В Самарской области задержали членов этнической ОПГ с 10 кг героина

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области пресекли канал поставки в регион наркотиков из Башкирии, сообщает пресс-служба ведомства.

"Задержан лидер группировки, гражданин России 1977 года рождения, а также два активных участника — граждане России 1963 года рождения и 1968 года рождения. Из незаконного оборота изъят героин массой свыше 10 кг", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).