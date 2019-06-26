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Преступления Происшествия

В Самарской области разыскивают убийцу

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские просят жителей региона помочь в розыске мужчины, подозреваемого в совершении убийства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

4 июля 2012 г. в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация о том, что в лесополосе одного из дачных массивов с. п. Подстепки обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия правоохранители сделали осмотр, изъяли улики. Проведены обходы близлежащих строений и земельных участков, установлены и опрошены очевидцы, которые могли находиться в указанное время рядом с местом происшествия. Со слов местных жителей составлен субъективный портрет предполагаемого злоумышленника. Ориентировка с описанием примет подозреваемого доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Правоохранители продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в его совершении разыскивается: мужчина, на вид 30 — 38 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, крепкого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые. Был одет в рубашку и брюки светлого цвета, туфли светло-коричневого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району 8 (8482) 28-17-24, 22-59-66, 93-66-61 или по адресу ул. Лесная, 52а. Конфиденциальность гарантируется.

 

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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