В Самарской области разыскивают убийцу

Полицейские просят жителей региона помочь в розыске мужчины, подозреваемого в совершении убийства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

4 июля 2012 г. в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация о том, что в лесополосе одного из дачных массивов с. п. Подстепки обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия правоохранители сделали осмотр, изъяли улики. Проведены обходы близлежащих строений и земельных участков, установлены и опрошены очевидцы, которые могли находиться в указанное время рядом с местом происшествия. Со слов местных жителей составлен субъективный портрет предполагаемого злоумышленника. Ориентировка с описанием примет подозреваемого доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Правоохранители продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в его совершении разыскивается: мужчина, на вид 30 — 38 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, крепкого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые. Был одет в рубашку и брюки светлого цвета, туфли светло-коричневого цвета.