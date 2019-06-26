Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Тольятти арсенал оружия

19 июня в ходе оперативных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области изъяли у 45-летнего жителя Тольятти арсенал оружия и боеприпасов, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ России по Самарской области, по месту фактического проживания подозреваемого их сотрудники изъяли автомат Калашникова АК-47, травматический пистолет системы "Макарова" с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами, граната Ф-1 с запалом, часть тротиловой шашки весом 200 грамм, свыше 200 патронов различного калибра.

В настоящее время Управлением ФСБ России по Самарской области проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.