Самарская полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

Сотрудники полиции Самары устанавливают местонахождение 29-летнего Дмитрия Ведерникова, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении местного жителя утром 17 июня текущего года в квартире дома на ул. Челюскинцев, сообщает региональное ГУ МВД.

Личность злоумышленника была установлена в ходе оперативных мероприятий, в настоящее время полицейские устанавливают его местонахождение. Известно, что он уроженец Екатеринбурга, проживает в Самаре. Рост мужчины 175 см, он худощавого телосложения, славянской внешности, лысый. Был одет в черную футболку и штаны темного цвета.