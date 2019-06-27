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Самарская полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары устанавливают местонахождение 29-летнего Дмитрия Ведерникова, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении местного жителя утром 17 июня текущего года в квартире дома на ул. Челюскинцев, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Личность злоумышленника была установлена в ходе оперативных мероприятий, в настоящее время полицейские устанавливают его местонахождение. Известно, что он уроженец Екатеринбурга, проживает в Самаре. Рост мужчины 175 см, он худощавого телосложения, славянской внешности, лысый. Был одет в черную футболку и штаны темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 8 (846) 278-24-00, 334-02-02 (дежурная часть отдела полиции № 4 Октябрьский район Управления МВД России по г. Самаре), 89172179185 (ОУР отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре) 8927 262 81 43 (ОУР Управления МВД России по г. Самаре), или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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