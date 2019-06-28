В Тольятти у дома по ул. Калмыцкая застрелили мужчину

В четверг, 27 июня, вечером в Тольятти у дома № 37 по ул. Калмыцкая, что в Центральном районе, по предварительным данным очевидцев, четырьмя выстрелами в спину был убит мужчина, которому на вид около 40 лет, об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам тольяттинцев, информацию об убийстве подтвердил правоохранитель, который опрашивал жильцов дома № 36 по ул. Калмыцкой.

Так же очевидцы сообщают, что на месте происшествия работал кинолог с собакой, которая взяла след и довела его до дома № 48 по ул. Калмыцкой. Тело погибшего увезли в места происшествия примерно в 21:30.

Какой-либо официальной информации о случившемся пока не поступало.