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Преступления Происшествия

В Октябрьске подростки украли с вагонов 400 м медного кабеля

ОКТЯБРЬСК. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали подозреваемых в краже имущества железнодорожного предприятия в Октябрьске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Трех молодых людей 16-18 лет, проживающих Сызрани и ее окрестностях, подозревают в краже кабелей с железнодорожных вагонов.

По версии правоохранителей, с мая 2019 г. подростки совершили три кражи. Всего юноши успели снять около 400 м медного кабеля с пяти вагонов. Провода они вывозили на автомобиле и сдавали в пункт приема металлолома. Ущерб составил около 45 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела о кражах по п. "а", "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

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