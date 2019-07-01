В Октябрьске подростки украли с вагонов 400 м медного кабеля

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали подозреваемых в краже имущества железнодорожного предприятия в Октябрьске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Трех молодых людей 16-18 лет, проживающих Сызрани и ее окрестностях, подозревают в краже кабелей с железнодорожных вагонов.

По версии правоохранителей, с мая 2019 г. подростки совершили три кражи. Всего юноши успели снять около 400 м медного кабеля с пяти вагонов. Провода они вывозили на автомобиле и сдавали в пункт приема металлолома. Ущерб составил около 45 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела о кражах по п. "а", "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.