Сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием ОПС "Законовские"

В понедельник, 1 июля, сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили схрон оружия в СНТ "Сок" Красноглинского района Самары. Как сообщает пресс-служба ведомства, тайник принадлежал бывшему лидеру организованного преступного сообщества "Законовские" Алексею Рыжову, умершему в 2016 году.

По данным УФСБ, из схрона были изъяты три самодельных радиоуправляемых взрывных устройства магнитного типа, каждое с двумя тротиловыми шашками по 0,2 кг, автомат Калашникова и три магазина к нему, три ручные гранаты, девять запалов к гранатам, две тротиловых шашки общей массой 0,6 кг и 236 патронов различного калибра.

Членов ОПГ "Законовские" осудили за нападение на адвоката Тамази Керимова В Самаре суд вынес приговор членам ОПГ "Законовские", участвовавшим в нападении на адвоката Тамази Керимова, Сергею Гафурову, Денису Ковегину и Игорю Семину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

"В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения, проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 222, ст. 223.1 УК РФ", — сообщили в УФСБ России по Самарской области.

Напомним, год назад сотрудники ФСБ обнаружили другой тайник, который, как сообщалось, также был связан с Рыжовым. Тогда было изъято два автомата Калашникова, пистолет-пулемет "Скорпион", два пистолета-пулемета К6-92 "Волк", карабины, пистолеты, тротиловые шашки, ручная граната, большое количество патронов.