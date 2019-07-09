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Работа и Кадры

Домашние дела отвлекают от поиска работы каждого пятого соискателя

МОСКВА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самой частой причиной, которая отвлекает от поиска работы, россияне назвали личные и домашние дела. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у соискателей, что мешает им искать работу. В социологическом опросе приняли участие 1600 экономически активных респондентов из всех округов России.

4 из 10 россиян, находящихся в процессе трудоустройства, жалуются на отвлекающие факторы. Наиболее часто упоминались личные и домашние дела: они отвлекают от поиска работы 19% соискателей. Каждый десятый жаловался на усталость, переутомление и плохое самочувствие. Компьютеры, социальные сети и мессенджеры назвали отвлекающим фактором 7% россиян. Личные качества: лень, неуверенность и безответственность — мешают искать работу 6% опрошенных. Еще 6% респондентов считают, что поиск работы у них затруднен из-за непонимания самого процесса. Хобби и увлечения мешают искать работу 4% опрошенных. По 3% респондентов отметили, что в поиске работы им мешают хорошая погода, телевизор и частые телефонные звонки. 2% россиян назвали друзей одним из отвлекающих факторов при поиске работы. Прочие причины мешают трудоустройству 2% респондентов.

Ничто не может помешать найти работы мечты 54% опрошенных. Отсутствие отвлекающих факторов женщины отмечали чаще мужчин (56 и 51% соответственно). Соискатели старше 45 лет — самые организованные: 60% из них от поисков работы ничто не отвлекает. Уровень самодисциплины повышается с ростом размера заработка: отвлекающих факторов не существует для 49% россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей и 56% респондентов, зарабатывающих от 50 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с ранними исследованиями Superjob число тех, кому ничто не может помешать в поиске работы, растет: 35% в 2013 году, 47% в 2015 году и 54% сегодня. Вдвое уменьшился процент тех, кого отвлекают компьютеры, социальные сети и мессенджеры: в 2015 году — 14%, сейчас — 7%.

Поиск работы — это тоже работа. Четко определите время, которое вы ежедневно тратите на трудоустройство, и организуйте свой день так, чтобы в этот период вас ничего не отвлекало.

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