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Преступления Происшествия

Автоматы, пистолеты, патроны, глушители и оптику изъяли в тайнике под Самарой

КРАСНЫЙ ЯР. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ России по Самарской области 9 июля обнаружили вблизи с. Старосемейкино Красноярского района схрон с оружием и боеприпасами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным ФСБ, из тайника изъяли два автомата Калашникова, пистолет ТТ, пистолет ПМ, самодельный пистолет-пулемет, три револьвера системы "Наган", четыре прибора бесшумной беспламенной стрельбы, оптический прицел IRBIS 1 и более 1,4 тыс. патронов различного калибра.

"Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту оружия, проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 222, ст. 223.1 УК РФ", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

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