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Преступления Происшествия

Замначальника регионального УФСИН задержан при получении 520 тыс. рублей

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту получения 520 тыс. руб. заместителем начальника УФСИН России по Самарской области Денисом Шматовым.

О задержании сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, в пресс-службе УФСИН России по Самарской области ситуацию прокомментировали следующим образом: "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН России по Самарской области совместно с УФСБ России по Самарской области задержан сотрудник УФСИН при получении денежных средств в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело".

По какой статье возбуждено уголовное дело и за что именно предназначались деньги, пока неизвестно.
41-летний Денис Шматов в настоящее время имеет звание полковника внутренней службы, в уголовно-исполнительной системе служит с октября 1996 года, с 2011 по 2016 гг. возглавлял подразделение собственной безопасности ФСИН Самарской области, первым заместителем начальника ведомства Шматов стал в декабре 2016 года.

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