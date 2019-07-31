Рейтинг соискателей: насколько вы довольны своей профессией?

Выбор профессии определяет дальнейшую жизнь человека. То, чем он будет заниматься, так или иначе, станет частью его повседневности. Кто-то будет полностью доволен своей работой, кто-то нет, все люди по-разному удовлетворены своей профессиональной средой.

Служба исследований HeadHunter провела опрос, в котором затрагивалась тема выбора профессии. Вопросы, которые задавали соискателям, были довольно просты: насколько они довольны своей работой, хотели бы они сменить род своей деятельности или остаться на прежнем месте, что им нравится в рабочем процессе, а что нет. Результаты, полученные службой, преобразовали в рейтинг и вот, что из этого вышло.

На первый вопрос "Насколько вам в целом нравится то, чем вы занимаетесь?" получилось, что 45% опрошенных ответили, что им скорее нравится их работа. А в зависимости от того, сколько работает человек в той или иной организации, было выявлено, что чем дольше это происходит на одном и том же месте (5 и более лет), тем больше это ему нравится. Однако данная категория работающих людей чаще прибегают к мыслям о том, что им все надоело, и как они устали от этой работы. И наоборот, чем меньше он работает там (менее одного года), тем чаще работа не удовлетворяет запросы соискателя.

Те, кто доволен и недоволен своей профессией. "HeadHunter" также составила рейтинг профессиональных областей, в которой обозначила тех, кому нравится или не нравится их работа.

Список профобластей, с долей тех, кто удовлетворён своей деятельностью, составили: наука и образование (75%), закупки (73%), IT-технологии (71%), рабочий персонал (71%), строительство/недвижимость (70%), управление персоналом (69%).

Среди недовольных, оказались студенты, которые только начинают свою карьеру (37%), административный персонал (34%), спортсмены и люди, работающие в сфере красоты (33%), добытчики сырья (32%), фармацевты (26%), работники гостиничного и ресторанного бизнеса, в сфере туризма и продаж (30%).

Что именно не устраивает в работе? Для того, чтобы понять в чем кроется недовольство своей деятельностью, служба попросила оценить своих респондентов по пятибальной шкале шесть факторов:

По средней оценкой 4,1 респонденты проголосовали за сферу деятельности компании, в которой они заняты. От имиджа и престижа места работы, как оказалось, зависит многое. Добыча сырья, автобизнес, банки, инвестиции и лизинг — лидеры сфер деятельности, которыми довольны люди.

Что не так с зарплатой?

По результатам опроса заработанная плата оставляет желать лучшего, так как средняя удовлетворённость составила всего 2,8. Самыми довольными оказались представители автобизнеса, добытчики сырья, работники сферы недвижимости и IT-технологий. Менее довольными остались работники гостиничного бизнеса, туризма, представители бьюти-индустрии, рабочий персонал.

Служба "HeadHunter" также узнала, чего на данный момент не хватает опрошенным на их работе. Неудивительно, но зарплата одержала лидерство, 72% процента людей предпочли бы получать больше за их труд. 48% отметили возможность карьерного роста, а 39% выбрали удовлетворение от ежедневной работы и ее результатов.

На вопрос "Думаете ли вы о смене места работы?" 66% процентов планируют сменить работу в ближайшее время и только 3% делать этого не собираются.

Сменить полностью свою сферу деятельности предпочли 56%, среди которых лидерство, что совсем неудивительно, одержали студенты. В этот процент также входят административный персонал, представители сферы высшего менеджмента и гостиничного бизнеса, туризма и бьюти-индустрии. Не хотели бы менять свою профобласть: представители науки и образования, медики, IT и занятые искусством и массмедиа.