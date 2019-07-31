По факту некачественного ремонта спуска к причалу в Рождествено возбудили дело

Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества, совершенного при исполнении муниципального контракта по капитальному ремонту спуска к причалу в селе Рождествено, сообщает региональное отделение ОНФ.

Местные жители забили тревогу осенью 2018 г., когда после капитального ремонта спуска к причалу буквально сразу начала крошиться лестница. Сомнения вызвало и качество строительных материалов. Подключившись к решению проблемы представители регионального отделения Народного фронта заподозрили также и завышение сметы.

"Нам удалось вскрыть эту ситуацию благодаря сигналу неравнодушного гражданина. В ноябре 2018 г. мы сообщили об этом в полицию, однако правоохранители никак не отреагировали. После повторного обращения и письма в прокуратуру дело сдвинулось. Общественники выявили, что работы по строительству спуска были выполнены еще в летний период прошлого года, а в документах был отражен октябрь. В итоге нам удалось добиться прокурорской проверки, по факту которой было возбуждено уголовное дело", — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, координатор проекта "За честные закупки" в регионе Вадим Нуждин.

Прокуратура Волжского района Самарской области совместно с представителями регионального отделения ОНФ провела проверку фактически выполненных работ по муниципальному контракту, который был заключен в октябре 2018 г. между Управлением градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и ООО "СтройСнаб". Как оказалось, фактически выполненные работы на общую сумму более 725 тыс. руб. не соответствуют видам и объемам, указанным в актах о приемке работ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).