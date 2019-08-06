Долгий стаж в одной компании может осложнить поиск новой работы

Все наслышаны, что работодатели не любят кандидатов-"летунов" — тех, кто меняет работу слишком часто. Но не все знают, что слишком долгая работа на одном месте — тоже минус в глазах потенциальных работодателей. Почему? И как решать эту проблему?

Почему засидеться — плохо

Для начала — несколько типичных историй, две — с точки зрения соискателей, одна — с точки зрения работодателя.

История первая. Ирина работает главным бухгалтером компании уже 11 лет. Пару месяцев назад у компании сменился генеральный директор, у нового руководителя свои правила, подходы и представления о работе. Ирина решила посмотреть рынок — обновила свое резюме, откликнулась на несколько интересных вакансий. Тишина.

История вторая. Ольга очень гордилась тем, что в ее трудовой книжке было всего две компании. На последнем месте работы (это был банк) она развивалась на протяжении 12 лет. В прошлом году в банке прошли сокращения. Ольга предпочла взять компенсацию, отдохнуть, а потом уже взяться за поиски. Но за четыре месяца активных поисков — ни одного предложения о работе.

"Простите, я ошибся дверью": как уйти во время испытательного срока Волнения перед выходом на новую работу часто связаны со страхом: "Вдруг я не пройду испытательный срок?" Но бывает и так, что испытательный срок не проходит работодатель. Только расстаться с ним в этом случае сотруднику обычно труднее, чем работодателю — с неоправдавшим ожиданий работником. Мешает страх, что "испорченные" такой короткой записью трудовая книжка и резюме помешают устройству на другую работу. Вдруг все будут думать, что это вы не прошли испытательный срок? Разбираемся, так ли это на самом деле, вместе с Ириной Хоменко, карьерным консультантом, руководителем HR-проектов.

История третья. Антон принял на работу Сергея, территориального руководителя известного банка с 8-летним стажем работы на последнем месте. Казалось, что с таким опытным сотрудником проблем быть не может. Но с каждым днем Антон все больше и больше приходил в недоумение. Сергей очень медленно справлялся с задачами, только на знакомство с командой у него ушло не меньше месяца. Антон надеялся, что это временное явление — просто у всех своя скорость адаптации, надо дать чуть больше времени. Прошел испытательный срок, и Сергей еще больше расслабился. Антон нашел общего знакомого из бывших коллег Сергея, пообщался с ним и узнал довольно неприятные подробности. Оказалось, что Сергей не считался эффективным сотрудником, просто в этом департаменте часто менялись руководители и уволить "старожила" просто не доходили руки. А когда Сергей сам пришел с заявлением, счастью HR-отдела не было конца.

Подобные истории заставляют руководителей читать резюме кандидатов, которые последние лет 10 проработали в одной компании, "с лупой" и недоверием. Приверженность одному месту работы вызывает следующие вопросы:

Описанная выше проблема, конечно, не означает, что нужно заставлять себя менять привычную работу, которая вас вполне устраивает, только ради того, чтобы не потерять ценности в глазах других работодателей. Просто нужно знать об этой проблеме и правильно к ней готовиться. Ведь стабильность обманчива: однажды вы можете столкнуться с необходимостью поиска новой работы.

Как сделать так, чтобы остаться востребованным на рынке труда? Вот несколько простых советов.

Держите руку на пульсе

Периодически "прощупывайте" рынок труда, чтобы быть в курсе, как меняются требования к специалистам вашего профиля. Так вы вовремя узнаете, не нужно ли вам получить дополнительные навыки. Для этого следите за вакансиями, откликайтесь на наиболее интересные, ходите на собеседования. Это полезно еще и потому, что навык презентовать себя требует такой же регулярной тренировки, как и навык работы с постоянно обновляемым программным обеспечением, навык публичных выступлений или умение писать деловые письма. Многие, кто ищет работу впервые за много лет, испытывают большой стресс от процесса именно из-за непривычки. Приучите себя отмечать интересные вакансии и общаться с рекрутерами и потенциальными руководителями.

Будьте в сообществе

Внесите в свой рабочий график посещение профильных конференций. Хотя бы в качестве слушателя, но если сможете в качестве выступающего — это еще лучше. Помимо того, что вы сможете обзавестись ценными контактами в профессиональной среде, вы всегда будете в курсе трендов вашей профессиональной сферы и структурируете свой опыт.

Покажите экспертность

Если у вас экспертная или руководящая должность, вы развиваетесь в своей профессии лет 10 и более, любите передавать свой опыт, умеете объяснять, обязательно попробуйте себя в преподавании. Сейчас многие вузы открывают различные программы повышения квалификации и сотрудничают с преподавателями не из теоретиков, а из практиков. Кроме вузов, есть много других центров профессионального образования. Многие работодатели отправляют сотрудников преподавать, чтобы иметь возможность привлекать молодых специалистов и иметь влияние на профессиональное сообщество. Не отказывайтесь от такой возможности, если вам ее предложили, а если работодатель не проявил инициативы, проявите ее сами. Да, это дополнительная нагрузка, и обычно не очень денежная, но вы таким образом работаете на свой профессиональный имидж. Вас как профессионала будут знать не только в пределах одной компании.

Попробуйте себя в сторонних проектах

Проще говоря, по возможности беритесь помимо основной работы за другие проекты как фрилансер или консультант. Разумеется, если это не противоречит вашим соглашениям с работодателем (понятно, что участие в проектах конкурентов вашего основного работодателя недопустимо). Завершенный проект — это отдельная рабочая история и строчка в резюме. Кроме того, взаимодействие с заказчиком, согласование технического задания, выполнение самого проекта — отличная возможность переосмыслить свой опыт и завязать полезные контакты. Некоторые проекты завершаются интересными предложениями о работе.

Не прекращайте учиться

Старайтесь непрерывно осваивать что-то новое, что появляется в вашей профессиональной сфере, даже если ваша текущая работа не требует внедрения этих новшеств. Как минимум подтягивайте иностранные языки. Если придется искать новую работу, вы будете "в форме". Все пройденные курсы обучения указывайте в резюме — это покажет потенциальным работодателям вашу проактивность, склонность к постоянному развитию, открытость новому, целеустремленность и обучаемость. Такой человек уже не кажется пассивным, даже если много лет сидит на одном месте.

Проявляйте активность

Участвуйте в социальных и волонтерских проектах. Если этот пункт есть в вашем резюме, для западных компаний вы становитесь более приоритетным кандидатом, чем человек без такого опыта. Это показатель высоких коммуникативных навыков, приверженности ценностям, готовности вносить свой вклад в развитие общества. И это верный признак того, что вы не пассивны.

Как объяснить на собеседовании желание поменять работу

Новых работодателей всегда интересует причина ухода кандидатов с прежней работы. Но в случае, когда новую работу ищет, казалось бы, суперлояльный сотрудник, отработавший на прежнем месте много лет, этот вопрос интересует особенно. Важно избежать впечатления, что вы были слабым специалистом, поэтому не нашли на прежнем месте возможностей для роста.

Одним словом, акцентируйте внимание на том, что вы не бежите от чего-то, а хотите попасть в новую сферу, расширить опыт и свои возможности.