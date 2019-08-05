"Простите, я ошибся дверью": как уйти во время испытательного срока

Волнения перед выходом на новую работу часто связаны со страхом: "Вдруг я не пройду испытательный срок?" Но бывает и так, что испытательный срок не проходит работодатель. Только расстаться с ним в этом случае сотруднику обычно труднее, чем работодателю — с неоправдавшим ожиданий работником. Мешает страх, что "испорченные" такой короткой записью трудовая книжка и резюме помешают устройству на другую работу. Вдруг все будут думать, что это вы не прошли испытательный срок? Разбираемся, так ли это на самом деле, вместе с Ириной Хоменко, карьерным консультантом, руководителем HR-проектов.

Представьте: вы выходите на новое место работы, предвкушаете классные задачи, мечтаете познакомиться с новыми коллегами. Но уже в первые часы появляется тревожное чувство: "А что, если я ошибся с выбором?"

Пример 1. Камилла сделала выбор в пользу компании в основном из-за личности руководителя, с которым ей хотелось работать. Но в первый же день на новой работе узнала, что руководитель покидает компанию через неделю.

Пример 2. Для Светланы в первый день выхода на работу стало сюрпризом, что ее рабочее место будет в другом офисе — не таком уютном и комфортном, как тот, где проводили собеседование, и на дорогу туда будет уходить существенно больше времени, чем она готова тратить.

Пример 3. Только получив трудовой договор для подписания, Сергей узнал, что оклад составляет меньше половины того ежемесячного дохода, который ему обещали на собеседовании, остальное — премии, выплату которых не гарантируют. Уровень ежемесячного дохода без премии его совершенно не устраивал. Еще повезло, если разобраться в том, что всё не так, как казалось на собеседовании, вам удалось в первый же день до того, как вам сделали запись в трудовой книжке. Можно просто уйти и не вспоминать про этот опыт, жалея только о потраченном времени. Но что, если сильные сомнения в правильности выбора работы появляются позже — в первую неделю или первые месяцы, когда вы вникаете во "внутреннюю кухню"? Уйти на этом этапе психологически труднее.

Пример 4. Антон, финансовый менеджер, в первые несколько дней на новом месте понял, что работой с Big Data, ради которой он сюда устроился, здесь еще даже не пахнет. Сначала нужно навести порядок в департаменте, в котором, как оказалось, команда поменялась уже третий раз за год.

Пример 5. Ольга вышла на новую работу в компанию, куда давно мечтала попасть, и в первый же месяц разочаровалась. Ей сильно не понравились коллеги из отдела и их стиль общения между собой и с ней. Она чувствовала себя чужой и поняла, что никогда здесь не приживется.

Почему трудно "просто так взять и уйти"?

К моменту выхода на работу вы, скорее всего, уже устали от процесса ее поиска, возможно, прошли несколько собеседований в разных компаниях. Поиск работы — энергозатратная задача. Представить, что его надо начинать заново, обычно тяжело. Да и энтузиазм иссякает, появляются мысли "А вдруг нигде не будет лучше?"

Если вы ради этой работы уволились с другой, рассказав бывшим коллегам, какое замечательное предложение получили, то сразу уйти с нового места тем более трудно. Да и разобраться, насколько обоснованны тревоги, не всегда получается. Если не понравились коллектив, руководитель, внутренние порядки, нагрузка оказалась больше, чем вы предполагали, может быть, это с непривычки, а дальше "стерпится — слюбится", втянетесь и станет легче?

Как устроиться по знакомству: как заводить полезные для карьеры связи Существует стереотип: на хорошую работу "с улицы" не попадешь — только по протекции. Действительно, в любой солидной компании определенный процент вакансий закрывается по знакомству. Только это не имеет никакого отношения к блату.

По мнению многих психологов, социологов и HR-специалистов, в среднем адаптация на новом месте работы и привыкание к культуре компании длится полгода. В первый месяц сложно оценить свои впечатления объективно, потому что в первый месяц сложно буквально все.

Разумеется, такие вещи, как грубый обман, нарушение прав, оскорбления, переход личных границ, не стоит терпеть ни дня. В описанных выше ситуациях это примеры 2 и 3. В примере 4 тоже, похоже, есть признаки введения в заблуждение, хотя не исключено, что Антон сам не до конца разобрался на стадии собеседований, в какие условия его зовут. В компании есть признаки неблагополучия (частая смена команды), но, возможно, есть и поле для роста.

Но и молчать о менее вопиющих причинах для дискомфорта не стоит, равно как и о том, что ваши ожидания, которые сложились в процессе договоренностей, разошлись с реальностью. Первые месяцы вашей работы в компании — адаптационные. В серьезных компаниях руководители и HR-специалисты это понимают. Расскажите им о своем дискомфорте, сомнениях, подозрениях. В компаниях с сильной корпоративной культурой вам окажут поддержку. А если в ответ вы получите негативную реакцию — это станет дополнительным основанием для выводов.

Как понять, стоит ли уходить

Алина Мудрая, операционный директор кадрового агентства Values Value, рекомендует прежде всего признать, что вы, как любой человек, имеете право на ошибку. Для себя Алина определила два важных индикатора самоощущения, на которые стоит ориентироваться при принятии решения, уходить или остаться в надежде адаптироваться.

Внутренние индикаторы

Вспомните своих знакомых и друзей, которые работают там, где вы не смогли бы провести ни дня. Ваши впечатления могут кардинально отличаться от впечатлений вашего друга, притом что компания может быть одна и та же и условия работы не меняются. Следите за тем, что происходит с вами.

Эксперт рекомендует отслеживать, как меняются ваши эмоции, мысли и ощущения в первые дни, первые недели и месяцы на новом месте. Еть прогресс и вам становится комфортнее (понятнее, спокойнее) в новой компании? Значит, вызов принят — у вас достаточно ресурсов, чтобы освоить новый опыт. Становится только хуже, еще больше стресса и поводов для разочарования? Видимо, увольнение будет оптимальным решением.

Но прежде чем покинуть компанию, подумайте, почему вам так важно было найти причины уйти или остаться? Если бы причина для недовольства была абсолютно неприемлемой для вас, вы, вероятно, ушли бы сразу? Если сложности преодолимые, то Алина Мудрая рекомендует вспомнить поговорку "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины".

Внешние индикаторы

Постарайтесь объективно сравнить условия, которые вам не понравились в компании, с тем, что у других работодателей. Расспросите знакомых из вашего профессионального круга, как у них, почитайте, что происходит на рынке труда в вашей сфере, какие есть тенденции.



Наблюдайте за коллегами и своим окружением в целом. Какие у вас складываются отношения с ними? Как они (в большинстве) относятся к условиям в компании? Попросите обратную связь у новых коллег и руководства — какое у них сложилось впечатление о вас и ваших способностях, потенциале? Также помните о том, что вы имеете полное право прояснять все сомнения и неточности в договоренностях, а когда договоренности нарушены, обязательно сигнализировать об этом!

Когда точно не стоит задерживаться

Наталья Дубинникова, карьерный консультант, советует не тянуть с решением в следующих случаях.

Невыполнение договоренностей работодателем.

Чаще всего это касается заработной платы и оформления. "Поработайте у нас пару месяцев, если увидим, что вы подходите, тогда и оформим официально, увеличим оклад, назначим премию", — если работодатель ведет такие разговоры, Наталья советует смело прощаться и уходить. Это бесперспективная история. А вот если все оказалось не совсем так, как вы себе представляли, хотя другого вам никто и не обещал (например, вы думали, что нагрузка меньше, а функционал интереснее), то тут нужно исходить из того, насколько принципиально важно вам то, на что вы настраивались.

Наталья работала единственным техническим писателем в небольшой компании много лет, ее знали и любили, всегда появлялись интересные проекты. Однако перспектив роста не было. Однажды она получила приглашение от крупной финтехкомпании и пошла на собеседование из чистого любопытства. Ей почти сразу предложили позицию руководителя отдела технических писателей и зарплату на 20% больше нынешней. Когда Наталья вышла на новую работу, все оказалось "немного не так": хотя в ее трудовой книжке появилась заветная строчка "руководитель отдела", никакой команды у нее не было. По словам HR-менеджера, команду предстояло набрать где-то через полгода. Обещанная зарплата делилась на оклад и квартальный бонус. Получалось, что Наталья ничего не выиграла от перехода. Кроме того, в новой компании действовали более жесткие правила, чем те, к которым она привыкла: на работу нужно было приезжать строго к 9:00, вне зависимости от того, во сколько вчера закончился рабочий день — в 18:00 или в 22:00. За опоздания штрафовали. Спустя две недели на новом месте Наталья набралась мужества и позвонила прежнему работодателю. Там еще не нашли ей замену, и она с радостью вернулась.

Не можете наладить связь с коллективом и руководителем.

На работе мы проводим большую часть жизни, поэтому очень важно, чтобы отношения с людьми и атмосфера внутри были комфортными. Вас как новичка встретили подчеркнуто недружелюбно? Вы видите, что в коллективе тяжелая конфликтная ситуация, от которой невозможно абстрагироваться? У руководителя крайне тяжелый характер? И все это для вас большой стресс? Вряд ли к такой нездоровой обстановке получится привыкнуть, да и не стоит этого делать.

Корпоративная культура вызывает у вас отторжение.

"Это то, что можно ощутить сразу, — объясняет Наталья Дубинникова. — В моей практике были случаи, когда каждое рабочее утро начиналось с построения. Надо было всем сотрудникам выстраиваться в шеренгу в определенное время и ждать прихода руководителя (эт была корейская компания). Не каждый к этому готов".

Не помешает ли эта история следующему трудоустройству?

Иногда в ситуации, когда нет ни малейших сомнений, что в выборе работы вы ошиблись, быстро уйти мешает страх прослыть "летуном", который сам не знает, чего хочет, или провалившим испытательный срок. Ведь не секрет, что работодатели с подозрением относятся к кандидатам с коротким периодом работы. Как с таким "пятном" искать новую работу, если на прежнюю вернуться уже нельзя?

Уйти с испытательного срока — не катастрофа. Карьерный консультант Екатерина Троицкая в ответ на такие опасения рекомендует вспомнить: само понятие испытательного срока подразумевает, что не только работодатель вас оценивает, но и вы его.

Согласно Трудовому кодексу в случае увольнения во время испытательного срока вам достаточно предупредить работодателя за три дня, а не за две недели, как обычно. И это правило появилось не просто так.

16 советов о том, как попасть на работу в компанию мечты У многих есть компания мечты - место, где хочется работать. Мечта обычно сопряжена с ощущением невозможности ее осуществить ("Да ну, туда с улицы разве попадешь!"). Для кого-то компания мечты - Google или "Яндекс", для кого-то - Росатом или Газпром-нефть, если судить по <a href="https://rating.hh.ru/rating2018/?from=artcle_24911">рейтингу работодателей России,</a> а для кого-то - Первый канал или аудиторская компания "большой четверки". Как попасть на работу в компанию мечты?

"К сожалению, далеко не всё о работе и особенностях компании можно сформулировать в описании вакансии и рассказать на собеседовании. Есть информация, которую просто нецелесообразно выносить наружу, а есть вещи, которые не проговаривают, потому что считают незначительными, хотя для кого-то из соискателей они важны, влияют на рабочий процесс и личный результат, — говорит Наталья. — Даже если будущий работодатель не обманывает и не искажает информацию намеренно, у соискателей все равно остается довольно большое "серое" поле. Внутри него могут скрываться факторы, критичные для решения, стоит ли работать в этой компании. Испытательный срок существует в том числе для того, чтобы осмотреться на этом поле. Чем раньше вы поняли, что это место вам не подходит, тем лучше. От продолжительного нахождения здесь ваша карьера не выиграет".

Это не пятно на карьере. Не стоит сильно переживать из-за истории неудачного трудоустройства. Каждый адекватный работодатель понимает, что в ситуации, когда ожидания расходятся с реальностью, может оказаться любой, даже самый лучший сотрудник. Это не повод считать вашу профессиональную репутацию подмоченной.

"Не надо смущаться короткого периода работы в компании, — согласна с коллегой Наталья Дубинникова. — Если честно, то я даже не стала бы его указывать в резюме. Потенциального работодателя интересуют ваши результаты, а не формальный список мест работы, но о результатах за 1–2 месяца вряд ли можно говорить. Если же вам зададут вопрос на собеседовании об этом промежутке времени, то отвечайте честно, но аккуратно. Поверьте, следующему работодателю гораздо более странным показалось бы, что вы год терпели ненавистную работу только ради строчки в резюме и не приносили никаких результатов".

Что говорить, если вас спросили про тот опыт. "Конечно, нужно отталкиваться от каждого конкретного случая и универсального совета нет, — говорит Екатерина Троицкая. — Но есть два принципа, важных для любого интервью: быть честным, но и не говорить лишнего. Если вы озвучите действительную причину своего ухода, то это послужит своеобразной страховкой от того, что в следующем месте ситуация не повторится. Новому работодателю эта история сразу показывает, чего именно вы терпеть точно не станете".

Лишней информацией в таком случае Екатерина называет любые оценочные суждения о прошлом нанимателе, переход на личности, а также попытки назначить кого бы то ни было в виноватые. Неуместным будет и самобичевание. "Даже если вы считаете, что сами в тот раз ошиблись, — хорошо, сделайте выводы и не повторяйте ошибок. Да, на собеседовании важно говорить правду и быть открытым, но не стоит путать его с исповедью", — резюмирует Екатерина Троицкая.